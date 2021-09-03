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Специалисты института Сербского выявили у покойного Хачатуряна педофильное расстройство

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 19:23
Происшествия
Специалисты института Сербского выявили у покойного Хачатуряна педофильное расстройство
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 3 сентября. Специалисты института имени Сербского провели посмертный анализ мозга Михаила Хачатуряна. Эксперты обнаружили у мужчины расстройство сексуального влечения педофильного типа.

Также при исследовании было обнаружено стремление к манипуляции, насилию и угрозам, которое, вероятно, покойный испытывал при жизни. О проведении подобного рода экспертизы и ее результатах сообщил источник, близкий к семье Хачатурян.

Заключение специалистов по состоянию мозга Михаила Хачатурян, который в течение длительного времени предпринимал насильственные действия сексуального характера в отношении своих дочерей, было сделано какое-то время назад. Теперь материал оказался в Сети.

Ранее стало известно, что все три девушки, обвиняемые в убийстве Михаила Хачатуряна, были признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии со стороны отца. Об этом заявил адвокат сестер Хачатурян.

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убийство адвокат педофилия сестры хачатурян сексуальное насилие
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