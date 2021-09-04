Для Украины начался «транзитный ад»: венгерский газ ушел в обход

Украинские эксперты обсуждают недавнее подписание нового газового контракта между Россией и Венгрией. По их мнению, худшие опасения Киева сбываются: украинский транзит голубого топлива начал стремительно уходить в обход, в соседние страны. Никаких мер, чтобы остановить этот процесс, Украина предпринять не в силах, а надеяться на «солидарность с ЕС» бесполезно. Корреспондент ФАН передает из Киева.

На днях стало известно, что «Газпром» договорился с Венгрией о новом 15-летнем газовом контракте на 4,5 млрд кубометров в год, при этом поставки пойдут в обход Украины — через Сербию и Австрию. Новый контракт обеспечит Будапешту около половины поставок всего необходимого газа, остальное — «Газпром» будет продавать на спотовом рынке через собственного трейдера WIEE. Это само по себе грозит ограничить реверсные поставки газа из Венгрии на Украину, ведь тогда у венгров практически не будет «лишнего» газа.

Контракт вступит в действие с 1 октября 2021 года и сменит предыдущий документ, заключенный между «Газпромом» и российско-венгерским Panrusgaz в 1996-м. По старому контракту основные поставки ранее шли транзитом через Украину (через пункт Берегово на украино-венгерской границе), остальной объем — через хаб Баумгартен в Австрии. Теперь же поставка газа в Венгрию по данному транзитному пути через Украину больше не предусмотрена.

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После известия о подписании соглашения глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон разразился гневной тирадой. Напомним, Макогон заявил, что новый транзитный маршрут слишком длинный, поэтому прокачка по нему не может стоить дешевле, чем по украинскому.

«Вместо прямого маршрута Россия — Украина — Венгрия, который десятилетиями поставлял газ в Венгрию, теперь газ пойдет по маршруту РФ — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия, что значительно дольше», — заявил он и добавил, что этот маршрут выбран именно по политическим соображениям.

С одной стороны, Макогон почему-то не упомянул, что стоимость транзита голубого топлива через Украину сегодня настолько высока, что российский поставщик уже давно был готов искать любой другой маршрут, чтобы не платить Киеву такие адские деньги за прокачку. С другой стороны — с украинским чиновником трудно не согласиться. Да, именно отчасти венгерский транзит убрали из украинской ГТС еще и по политическим соображениям (хотя ни один политик в этом прямо не признается). Но ведь такое наказание вполне логично для страны, которая уже семь лет ведет откровенно русофобскую политику, при этом стараясь как можно сильнее ущемить собственных русскоязычных граждан. Причем это, собственно говоря, только начало процесса.

В 2020-м «Газпром экспорт» поставил в Венгрию 8,6 млрд кубометров газа, а в 2019-м — 10,5 млрд. Говоря о том, почему контракт «Газпрома» охватывает не весь объем газа, необходимого венграм, аналитики пояснили: российский монополист больше не хочет брать на себя лишних обязательств. Такой подход избавляет компанию от возможных споров с потребителями, если те не выбирают весь газ по схеме «качай или плати». К тому же газ на спотовом рынке почти всегда дороже, что приносит концерну дополнительную прибыль, а бюджету РФ — дополнительные налоги.

Украинские эксперты восприняли новый контракт между «Газпромом» и Будапештом как начало украинского «транзитного апокалипсиса». Так, глава киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар заявил журналистам в Киеве, что как только российский концерн достроит балканскую часть «Турецкого потока» (это несколько сотен километров труб-интерконнекторов), то Россия тут же переориентирует все поставки газа в ЕС в обход Украины.

«Венгрия — один из крупных импортеров российского газа в ЕС, она импортирует 10–11 млрд кубометров газа ежегодно. Нынешний контракт не полностью закрывает все потребности Венгрии в импорте — по нему она будет получать лишь 4,5 млрд кубометров газа. На мой взгляд, этот документ призван максимально задействовать уже готовую инфраструктуру «Турецкого потока», проложенную по суше. У нее даже есть отдельное название — «Балканский поток». В любом случае этот транзит однозначно пойдет в обход ГТС Украины. По сути, само подписание контракта означает для нас потерю 4,5 млрд кубов транзита», — грустно отметил он.

Впрочем, напомнил аналитик, остальные 6–6,5 млрд кубов транзита для Венгрии, которые поступают через хаб Баумгартен на австрийско-словацкой границе, пока что будут по-прежнему идти через Украину.

«Но тут есть печальный для Украины момент. Когда «Газпром» проектировал «Балканский поток», его мощности рассчитывались таким образом, чтобы в будущем полностью переключить на балканское направление все транзитные объемы, пока еще идущие через Украину в Венгрию, Сербию и Болгарию. Если посмотреть на объемы газа, импортируемого из РФ этими тремя странами, то в сумме они как раз и дают мощность второй нитки «Турецкого потока» — это почти 16 миллиардов кубических метров в год», — указал Михаил Гончар.

Пока что «Газпрому» и его партнерам в Сербии и Болгарии не удалось окончательно достроить необходимую газокомпрессорную инфраструктуру, чтобы «Балканский поток» вышел на полную мощность, добавил эксперт. Но это дело нескольких месяцев, максимум года.

«Именно с этим связано ограничение поставок в 4,5 миллиарда кубометров, прописанное в контракте с Венгрией. Но, как только «Газпрому» это удастся, можно не сомневаться — Венгрия и Россия тут же подпишут дополнения к контракту и полностью переориентируют все объемы, которые пока что идут через Украину в Венгрию, — спрогнозировал Гончар. — Сейчас торможение достройки интерконнекторов на Балканах связано и с тем, что часть американских санкций действует в отношении «Турецкого потока». Так что «Газпром» и его партнеры-венгры сейчас отчаянно пытаются «пройти между капельками», чтобы не попасть под американские санкции».

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Украине нужно не просто признать тот факт, что от нее уходит газовый транзит, но и противодействовать этому в рамках договора о европейском энергетическом сообществе, членом которого являются Украина и страны-члены ЕС, считает Гончар.

«Потому что, заключая такие контракты с РФ, европейцы наносят нам огромный ущерб. Сознательно или нет? Это другой вопрос, но это просто недопустимо с позиции европейской энергетической солидарности! Украине нужно ставить этот вопрос ребром перед правительствами Венгрии, Сербии и Болгарии. А также на уровне ЕС, показав всю неадекватность действий руководства этих стран, — заявил экономист. — Киев также должен публично обвинить в бездействии и Еврокомиссию, которая, по сути, не обращает внимания на то, что творит «Газпром» на востоке ЕС. Ведь и «Северный поток — 2» существует не сам по себе, а как проект, завершающий целую комплексную программу России по построению бестранзитных газовых путей в Европу. Сейчас на наших границах де-факто завершается строительство системы трубопроводов, которая по своим мощностям суммарно превышает возможности украинской ГТС. И это проблема не только для Украины, но и для ЕС, ведь это бьет по энергетической безопасности европейцев».

Напомним, ранее земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора «Северного потока — 2» против решения Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur, которое запретило освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. Теперь «Газпрому» будет ограничен доступ к «СП-2». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это «чисто корпоративный вопрос и компания должна сама принимать решение о дальнейших действиях».