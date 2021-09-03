ЛНР сообщила о гранатометном обстреле со стороны ВСУ поселка Золотое-5

Луганск, 3 сентября. Бойцы Вооруженных сил Украины провели гранатометный обстрел поселка Золотое-5. Об этом заявили в Луганской Народной Республике.

Согласно данным, которые привели в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики открыли огонь в пятницу, 3 сентября, передает РИА Новости. По словам офицера представительства, бойцы ВСУ атаковали с позиций, расположенных в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-4. Огонь велся из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Согласно им, сторонам полностью запрещено вести огонь, размещать вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также проводить наступательные и разведывательно-диверсионные операции.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР обвинила украинскую сторону в переброске разведгруппы ВСУ в район подконтрольного Киеву поселка Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе. Отмечается, что военнослужащие ВСУ используют автомобили СЦКК для выполнения боевых задач у линии соприкосновения.