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Полузащитник «Локомотива» Баринов будет капитаном сборной России в матче с Кипром

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 19:05
Спорт
Полузащитник «Локомотива» Баринов будет капитаном сборной России в матче с Кипром
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

, 3 сентября. Игрок московского «Локомотива» Дмитрий Баринов выведет сборную России с капитанской повязкой на матч квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

Сборная России по футболу 3 сентября прилетела на Кипр, где завершает подготовку к игре пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Накануне встречи соперников по группе H корреспондент телеканала «Матч ТВ» Антон Анисимов сообщил, что полузащитник Дмитрий Баринов выйдет на поле с капитанской повязкой.

«Сегодня я весь день «гонялся» за сборной России и узнал, что Дмитрий Баринов будет на предматчевой пресс-конференции. А это значит, что с вероятностью 99 процентов Баринов будет капитаном сборной России в матче с Кипром», — отметил он.

Матч сборных Кипра и России пройдет на стадионе «ГСП» в Никосии. Игра начнется в 19 часов по московскому времени. После четырех туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H.

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что два игрока российской национальной команды не сыграют с Кипром. Участие в матче не примут Марио Фернандес и Алексей Ионов.

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