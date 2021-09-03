Полузащитник «Локомотива» Баринов будет капитаном сборной России в матче с Кипром

, 3 сентября. Игрок московского «Локомотива» Дмитрий Баринов выведет сборную России с капитанской повязкой на матч квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

Сборная России по футболу 3 сентября прилетела на Кипр, где завершает подготовку к игре пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Накануне встречи соперников по группе H корреспондент телеканала «Матч ТВ» Антон Анисимов сообщил, что полузащитник Дмитрий Баринов выйдет на поле с капитанской повязкой.

«Сегодня я весь день «гонялся» за сборной России и узнал, что Дмитрий Баринов будет на предматчевой пресс-конференции. А это значит, что с вероятностью 99 процентов Баринов будет капитаном сборной России в матче с Кипром», — отметил он.

Матч сборных Кипра и России пройдет на стадионе «ГСП» в Никосии. Игра начнется в 19 часов по московскому времени. После четырех туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H.

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что два игрока российской национальной команды не сыграют с Кипром. Участие в матче не примут Марио Фернандес и Алексей Ионов.