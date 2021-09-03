Востоковед Вородин объяснил, что ждет афганских женщин, вышедших против талибов 

В текущих условиях тяжело говорить об успехе борьбы за гражданские права в Афганистане. Об этом в интервью ФАН заявил политолог-востоковед Дмитрий Вородин.

В Кабуле прошли массовые шествия женщин-активисток, выступающих за равные права с мужчинами. Они потребовали у взявшего власть в Афганистане движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) обеспечить прекрасному полу доступ к участию в политической жизни страны. Митинг, по сведениям агентства The Khaama Press, произошел на фоне высказываний представителя террористов Забихуллы Муджахида о том, что женщины не будут занимать министерские посты в новом правительстве Афганистана.

«Не думаю, что женская активность получит развитие в текущих афганских реалиях, — заметил Вородин. — Так или иначе, но талибы ее свернут. Насколько радикальными будут их методы — тоже большой вопрос, мы знаем об их жестоких «правоприменительных» практиках в конце 90-х годов, однако сейчас они пытаются демонстрировать цивилизованность — эдакий «Талибан 2. 0». Посмотрим, что из этого выйдет».

Политолог также рассказал, возможна ли теперь в Афганистане какая-либо борьба за гражданские права.

Global Look Press / Ton Koene/ZUMAPRESS.com

«Не будем забывать, что это трайбалистское государство, в котором нет сплоченной нации, — заметил эксперт. — Оно населено разделенными народами, исторически враждовавшими друг с другом. В этих условиях говорить об успешности реализации гражданских прав в привычном для нас понимании не приходится».

По словам собеседника ФАН, относительно Афганистана более уместно говорить о борьбе между умеренными и радикальными крыльями в движении «Талибан», а также между пуштунами (исторически титульным этносом и правящим большинством) и «непуштунскими этносами».

«Если талибы не сумеют удержать конфликт с восставшей против них провинцией Панджшер на локальном уровне, не смогут договориться с представителями других этносов, нас ждет очередной виток кровопролитной борьбы, в которой с большим удовольствием поучаствуют внешние игроки», — резюмировал Вородин.

Ранее востоковед рассказал, как люди в Афганистане будут жить под властью «Талибана».

1 Организация запрещена на территории РФ.