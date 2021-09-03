Путин прибыл в Благовещенск для посещения космодрома Восточный

Благовещенск, 3 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин на обратном пути с Восточного экономического форума (ВЭФ) прибыл в Амурскую область.

Уточняется, что в программу российского лидера входит посещение космодрома Восточный, а также встреча с губернатором Амурской области Василием Орловым и вручение государственных наград ликвидаторам последствий природных ЧС в регионе.

По информации пресс-службы Кремля, глава государства осмотрит ход строительства инфраструктурных объектов космодрома. В частности, он посетит командный пункт и стартовый комплекс для ракеты «Ангара». В этом же месте Путин проведет встречу с Орловым.

В прошлый раз лидер Российской Федерации был на Восточном в сентябре 2019 года. Тогда глава государства провел на космодроме совещание по вопросам развития его инфраструктуры. Указ о создании Восточного президент подписал в 2007 году.

Ранее стало известно, что Путин намерен посетить космодром 4 сентября. Соответствующее заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.