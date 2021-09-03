Украина превратилась для Соединенных Штатов в чемодан без ручки

Результаты визита Зеленского в США доказывают, что Украина для Штатов по сути стала чем-то вроде чемодана без ручки. При этом Вашингтон продемонстрировал декларативную политическую поддержку Незалежной, но не ее президенту. К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший обстоятельства встречи украинского и американского лидеров.

Очень символический визит

Визит Зеленского в США оказался очень символическим. Дата этого визита несколько раз Белым домом переносилась, тем самым наглядно демонстрируя, насколько «значимым» свидание украинского и американского президентов представлялось команде Джо Байдена. Когда же Владимиру Александровичу все же разрешили явиться в Вашингтон, то это произошло в разгар политического кризиса, вызванного неспособностью Соединенных Штатов выступать в роли мирового гегемона, дополненного кризисом идеологической и политической модели западного мира, которая вдребезги разбилась об Афганистан. Конечно, эти американские проблемы отразились на Украине. Оказалось, что США своему «незалежному партнеру» сейчас буквально нечего предложить из того, что составляет основу западной модели демократии и чем в Киеве старались «подпереть» современный политический миф Украины.

Нет, и не будет массированной экономической поддержки Соединенными Штатами Украины. Не получит Киев от Вашингтона и настоящего партнерства, а также гарантий принятия Украины в НАТО и ЕС. Здесь ключевое — не какие-то мутные, якобы не выполненные Украиной, по словам Байдена, условия, а вполне очевидная консолидированная позиция Штатов и Европы. США и ЕС просто не готовы вкладываться в «проект Украина». По крайней мере до тех пор, пока не разберутся со своим кризисом целеполагания и самоидентификации. Это подрывает легитимность постмайданной власти на Украине и усиливает кризис самой западной модели, которая сейчас живет в условиях острой конкуренции с другими глобальными моделями — китайской и российской. Недаром в Киеве так боятся и ненавидят «русский мир»!..

На все эти «кунштюки» наложилась совершенно неадекватная внешнеполитическая программа Зеленского. После кризиса в Афганистане Байден находится в крайне сложном положении, так что любая конфликтная тема может только осложнить его позицию. Ключевые темы, которые «пан Зе» привез с собой — обсуждение проблематики магистрального газопровода «Северный поток — 2» и реальное (а не декларативное) усиление санкций против России в данный момент для президента США табуированы. С одной стороны, «сонный Джо» связан соглашением с Германией и реализуемыми договоренностями по итогам женевского саммита Россия-США, с другой — любое публичное обсуждение этих тем вызывает обвинения Байдена в потворстве РФ. Да-да, оппоненты Байдена из лагеря республиканцев сейчас отрываются по полной, зеркально возвращая демократам их же повестку во времена президентства Трампа. Соответственно, публичная дискуссия вокруг вышеупомянутых тем, да еще и с участием Зеленского, Байдену совершенно не интересна.

Это еще не все грабли, по которым 1 сентября пришлось прогуляться «пану Зе». В Штаты Зеленский прибыл уже не как новый президент «из народа», который после Порошенко «все начинает с чистого листа», а как глава государства, к политическим экзерсисам которого у Вашингтона накопилось немало претензий. Особенно много таковых имелось к обещанным, но так и не выполненным Владимиром Александровичем действиям, нацеленным на усиление внешнего контроля США над Незалежной. Именно поэтому основным пунктом в «домашнем задании», которым Байден наделил Зеленского 1 сентября, оказалось требование немедленно под надзором Запада избрать прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

Федеральное агентство новостей /

Никакой конкретики

В остальном по ключевым пунктам программы Зеленского никакой конкретики Байден не дал. Более того, большинство ответов американского президента на инициативы «пана Зе» звучали как завуалированный отказ. «Северный поток — 2» будет достроен и станет функционировать, никаких компенсаций за это Украина от США не получит. Вопрос о новых реальных санкциях в отношении России вообще не поднимался! Про столь чаемые в Киеве перспективы вступления в НАТО Украине было сказано, что данный вопрос лежит в поле коллективной ответственности стран-членов Альянса. То есть Байден банально перевел стрелки на Европу, страны которой категорически против вступления принятия такого невменяемого государства, как Незалежная, в альянс.

Подчеркнем — никаких гарантий безопасности Украина от США также не получила.

Зная не понаслышке, что «пан Зе» способен вести себя совершенно неадекватно, например лезть во внутреннюю политическую кухню Штатов и публично «плевать в руку кормящую», то есть порицать президента США, встречу Байдена с Зеленским американская сторона провела в максимально контролируемом режиме. Во-первых, в Вашингтоне четко подгадали прилет украинского президента на те дни, когда Конгресс разъедется на каникулы, что физически лишит Зеленского возможности под каким-либо предлогом выступить перед конгрессменами. Во-вторых, Белый дом полностью изолировал Байдена и Зеленского от прессы — не было ни публичного общения президентов с журналистами в ходе встречи, ни совместного брифинга после. Текст совместного заявления по итогам встречи также был написан американцами, после чего его передали украинцам явно с жестким указанием при последующей публикации Киевом ничего в тексте не менять. А то, мол, прецеденты удивительной «отсебятины» украинской стороны при придании гласности межгосударственных документов уже случались… В ходе трансляции самой встречи двух президентов многие зрители обратили внимание на поведение Байдена. Тот, по сути, сидел к «пану Зе» боком и даже не смотрел на собеседника! Это еще одно свидетельство явного пренебрежения, которое демонстрировал лидер США к своему украинскому визави.

Деньги на мороженое

Украинские медиа сейчас изо всех сил пытаются убедить свою аудиторию, что столь долгожданная Киевом встреча Зеленского и Байдена завершилась «небывалым успехом» Владимира Александровича. Конечно же, на самом деле это не так.

Пройдемся по основному списку «достижений» Зеленского.

Передача Байдену списка 450 «пленных украинцев», якобы находящихся в ДНР/ЛНР и РФ, сопровождавшаяся просьбой о содействии в их освобождении? Ответом на эту инициативу стало удивленное молчание американской стороны — в конце концов, если «пану Зе» что-то нужно от Донецка, Луганска и Москвы, то пусть он к ним и обращается. Вашингтон тут совершенно ни при чем.

Заявление о том, что Украина станет лидером Европы, «потому что возможно все»? Уровень аргументации Владимира Александровича впечатляет, но, мягко говоря, не убеждает.

Подписание меморандума с американской компанией Westinghouse на постройку новых энергоблоков для украинских АЭС? Американцы, судя по всему, хотят полностью замкнуть на себя стратегический контроль над украинским «Энергоатомом». Обращает на себя внимание гигантская для Украины заявленная стоимость энергоблоков в 30 млрд долларов при доходной части бюджета украинского государства в 2021-м всего в 37,5 млрд долларов. Сразу вспоминается строчка из песни Владимира Высоцкого:

«Где деньги, Зин?»

Источники финансирования в меморандуме, заключенном с Westinghouse, не названы. Если это будут США или международные организации, то столь впечатляющий кредит возможен только под очень серьезное обеспечение, а это означает полное открытие экономики Украины для международных корпораций при серьезных политических уступках Киева. Грубо говоря, украинское руководство вообще лишится какой-либо возможности влиять на экономику собственного государства. На такое даже бывший шоумен-комик вряд ли согласится… Плюс к этому, Westinghouse недавно прошла через процедуру банкротства. Главный бизнес компании сейчас — это поставки ядерного топлива, а не строительство АЭС. Словом, пока меморандум с Westinghouse больше выглядит как пиар-ход со стороны команды Зеленского и попытка строительства замка из песка, чем как реальный проект обновления украинских АЭС.

Что там дальше? Соглашение с американским государственным банком «Эксимбанк», согласно которому Украина получит 3 млрд долларов? Важно помнить, что «Эксимбанк» дает кредиты исключительно под покупки американских товаров. То есть Украина потратит кредит в 3 млрд долларов на импорт товаров из США, а потом будет вынуждена еще и вернуть этот кредит с процентами. Это правда укрепит экономику Незалежной? Мы вот в этом как-то не уверены.

США подтвердили свое желание оказать военную помощь Украине на сумму в 60 млн долларов, поставив ВСУ в числе прочего и «священные» для украинского воинства ПТРК FGM-148 Javelin? Плюс Украина должна будет получить 12,5 млн долларов на борьбу с пандемией и 45 млн долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от войны в Донбассе? 60 млн + 12,5 млн + 45 млн = 117,5 млн долларов. На фоне миллиардов, которые американцы не так давно походя отправляли Афганистану — американскому «основному союзнику вне НАТО», обещанные Зеленскому миллионы выглядят как деньги, выданные капризному ребенку на мороженное.

Прочие американо-украинские документы, подписанные во время визита Зеленским в США, имели рамочный, декларативный характер и никаких финансовых обязательств не несли.

Тащить неудобно, бросить жалко

Пора делать выводы.

Главным итогом встречи «пана Зе» и «сонного Джо» стала декларативная политическая поддержка Штатами Украины, но… Не ее президента. Вместо столь необходимой Зеленскому легитимизации вашингтонским «обкомом» его власти Владимир Александрович получил шорт-лист требований, с которыми американцы увязали свою дальнейшую поддержку Украины. Зеленский попробовал было продвинуть свой утопический план «трансформации Украины» стоимостью в оглушающие 277 млрд долларов, но на украинские призывы: «Дайте денег!» — Байден не купился.

В общем и целом, встреча украинского и американского президентов 1 сентября продемонстрировала, что сейчас Украина находится вне основных контуров политики США. Де-факто, неадекватное даже по отношению к своим союзникам поведение Владимира Александровича загнало его режим в изоляцию. Незалежная оказалась практически выключенной из всех процессов, касающихся американо-европейских отношений. Добавим, что Вашингтон, как и Берлин с Парижем, реализует свою стратегии в рамках длинных циклов. Соответственно, США вполне могут подождать, пока Зеленский не станет более управляемым, либо... Не свернет себе шею. В последнем случае Вашингтон на украинский «трон» посадит более лояльную Белому дому фигуру. Например — Виталия Кличко.

Визит Зеленского в Штаты прошел в рамках логики и повестки американской стороны. Байден продемонстрировал своим критикам, что поддерживает Украину в ее противостоянии с Россией, параллельно озвучив Владимиру Александровичу ряд требований, увязанных, в свою очередь, с дальнейшими американскими шагами по оказанию помощи Незалежной.

Назначите нужного нам прокурора САП? Хорошо, получите денежку не только на мороженное, но и на Биг Мак из фаст-фуда. Не назначите? Получите жесткий прессинг и прекращение финансовой помощи. Плюс бонусом — украинским президентом вдруг окажется кто-то другой…

Все вышеописанное подтверждает, что Украина для США по сути стала чем-то вроде приснопамятного чемодана без ручки — тащить дальше неудобно, а бросить жалко. В Киеве с таким выводом, конечно, не согласятся. Но иных трактовок результатов визита Зеленского в Вашингтон просто нет.