Украинец умер в польском вытрезвителе

Варшава, 3 сентября. Гражданин Украины скончался в вытрезвителе польского города Вроцлав. Украинские дипломаты потребовали разобраться в гибели мужчины.

По информации СМИ, 25-летний житель Винницкой области был задержан польской полицией и доставлен в вытрезвитель. По предварительным данным, стражи порядка применяли к нему силу, что позднее привело к гибели.

Комендант полиции во Вроцлаве приказал отстранить от должности четырех правоохранителей, которые принимали участие в задержании украинца. Двое из них будут уволены.

Украинский посол в Польше Андрей Дещица сообщил, что в ближайшее время будет направлена нота с просьбой о проведении беспристрастного следствия и привлечения к виновных к ответственности.

Несколько месяцев назад в Новосибирской области скончался молодой человек, получивший ранение при задержании сотрудниками Госавтоинспекции.