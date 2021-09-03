Греф высказался о конфликте западных платежных систем и Wildberries

Владивосток, 3 сентября. Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что онлайн-ретейлеру Wildberries будет сложно удерживать дифференцированные комиссии.

Греф объяснил свое отношение к скандалу вокруг Wildberries и платежных систем Visa и Mastercard. Он уверен, что политика компании не должна приводить к экономической дискриминации, нарушению антимонопольного законодательства или нарушать принципы честной конкуренции. Глава Сбербанка добавил, что сама практика будет тяжелой в реализации.

«Знаете, уже были попытки введения вот такой дифференцированной комиссии... Все-таки эту всю историю, на мой взгляд, будет тяжело удержать», — приводит «Интерфакс» его слова.

Решение Wildberries делать скидки для клиентов, оплачивающих покупки с помощью российской платежной системы «Мир», вызвало неприятие западных компаний. Однако они не стали выдвигать официальные претензии и обращаться в Федеральную антимонопольную службу, сообщили представители ведомства.