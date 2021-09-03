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Российские военные финишировали первыми на трассе «Гонки героев» в ходе АрМИ-2021
Армия
Российские военные финишировали первыми на трассе «Гонки героев» в ходе АрМИ-2021
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Белград, 3 сентября. Военные полицейские из России первыми пришли к финишу на трассе «Гонки героев» в конкурсе «Страж порядка», проходящего в рамках Международных армейских игр 2021 года.

Соревнование служащих военной полиции проходит на территории Сербии, передает «Звезда». Российская сборная одержала победу, обойдя лидирующих на конкурсе сербов примерно на восемь минут.

Время команды из РФ составило 54 минуты 14 секунд. Второе место заняли военнослужащие из Ирана, показав результат в 57 минут 5 секунд. Сербские военные полицейские финишировали третьими, показав время в 1 час 2 минуты 46 секунд. Также в состязании участвуют Кипр, Казахстан и Катар.

Отмечается, что «Гонка героев» включает в себя 30 препятствий, среди которых вертикальные канаты, ров, забор с бревнами, горизонтальные лестницы, различные стены и другие. Дистанция трассы составляет 12 километров.

Ранее сообщалось, что награждение победителей двух конкурсов АрМИ-2021 — «Десантный взвод» и «Тактический стрелок» — состоялось в Рязанской области. Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москве было бы интересно участие США в играх, передает «Царьград».

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россия страж порядка арми-2021
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