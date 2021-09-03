Трое рабочих цементного завода под Волгоградом попали в больницу с ожогами

Волгоград, 3 сентября. Трое рабочих были госпитализированы из-за инцидента на цементном заводе в Волгоградской области. Раскаленный цемент обрушился на людей, в результате чего они получили ожоги.

Пострадавшими оказались мужчины 30, 52 и 54 лет. Несчастный случай, едва не обернувшийся трагедией, произошел на предприятии в городе Михайловке, где сотрудники завода обслуживали печь с будущим строительным материалом.

По информации регионального Следственного комитета, ЧП случилось во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи. Рабочие получили страшные ожоги рук, туловища и головы, после чего были доставлены в ближайшую больницу. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое.

В настоящий момент сотрудники прокуратуры и СК РФ по Волгоградской области организовали проверку по факту произошедшего. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.