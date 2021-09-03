Авиация Балтфлота РФ нанесла бомбовые удары по «противнику» под Калининградом

Калининград, 3 сентября. Экипажи самолетов Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтфлота РФ нанесли высокоточные бомбовые удары по мишеням в ходе подготовки к масштабным учениям «Запад-2021».

По данным пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), тренировка проходила на полигоне в Калининградской области. Экипажи боевых машин нанесли удары по мишеням, которые имитировали скопления условного противника, его командные пункты и боевую технику.

«Летчики морской авиации флота отработали боевое маневрирование предельными параметрами и приемы подавления средств противовоздушной обороны», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил готовность солдат перед совместными маневрами российских и белорусских ВС «Запад-2021». Во время посещения Нижегородской области он изучил объекты общевойскового полигона Мулино и оценил практические действия личного состава. Стоит отметить, что в НАТО недавно попросили Россию раскрыть цели и параметры предстоящих военных учений, передает «Царьград».