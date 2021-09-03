Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 19:37
19:36
Происшествия
В администрации Красносельского района Петербурга проходят обыски
19:33
Общество
Как укрепить иммунитет школьника: эффективные советы педиатра Марии Ревновой
19:30
Происшествия
Сотрудница «Диво-острова» пойдет под суд за гибель коллеги на аттракционе
19:29
Происшествия
Сорокавосьмилетний инвалид провел несколько дней в квартире с трупом матери
19:28
Наука
Геологи заявили о возможном извержении супервулкана в Индонезии
19:22
Технологии
Космонавт Дубров назвал историческим моментом переход с борта МКС на модуль «Наука»
19:21
Армия
В ОСК назвали сроки передачи ВМФ России новых подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск»
19:19
Шоу-бизнес
Телеведущий Андрей Норкин женился спустя почти год после смерти супруги
19:16
Общество
Шамахов объяснил, почему школьники не хотят доучиваться до 11 класса
19:13
Экономика
США намерены запустить программу материальной поддержки афганских беженцев
Все новости

Авиация Балтфлота РФ нанесла бомбовые удары по «противнику» под Калининградом

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 18:53
Армия
Авиация Балтфлота РФ нанесла бомбовые удары по «противнику» под Калининградом
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Калининград, 3 сентября. Экипажи самолетов Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтфлота РФ нанесли высокоточные бомбовые удары по мишеням в ходе подготовки к масштабным учениям «Запад-2021».

По данным пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), тренировка проходила на полигоне в Калининградской области. Экипажи боевых машин нанесли удары по мишеням, которые имитировали скопления условного противника, его командные пункты и боевую технику.

«Летчики морской авиации флота отработали боевое маневрирование предельными параметрами и приемы подавления средств противовоздушной обороны», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил готовность солдат перед совместными маневрами российских и белорусских ВС «Запад-2021». Во время посещения Нижегородской области он изучил объекты общевойскового полигона Мулино и оценил практические действия личного состава. Стоит отметить, что в НАТО недавно попросили Россию раскрыть цели и параметры предстоящих военных учений, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Авиация Балтфлота РФ нанесла бомбовые удары по «противнику» под Калининградом
су-24 учения су-30 вкс россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru