Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 22:37
22:26
Весь мир
Миссия ООН осудила боестолкновения между группировками в Триполи
22:24
Общество
Беглов поручил выплатить преподавателям Петербурга по 10 тыс. рублей
22:09
Общество
Фальков объяснил непоступление выпускников с высокими баллами по ЕГЭ в вузы
22:00
Общество
Признак непорядка. Нелогичное — не объяснение. Колонка Анатолия Вассермана
21:51
Происшествия
Сотрудники своими силами потушили пожар в ИК-4, где сидит Ефремов
21:46
Политика
Захарова сравнила Украину с поджаривающейся на сковородке рыбой
21:40
Общество
Опытный грибник научил, как правильно собирать грибы и защищаться от зверей в лесу
21:39
Общество
Немцы изобрели велосипед без цепи, работающий по системе free drive
21:28
Общество
Прием заявок для участия в конкурсе «КапеллаFest-2021» стартовал на Ямале
21:24
Хорошие новости России
Художница отреставрировала старинные немецкие скамейки в Калининграде за свой счет
Все новости

Немцы изобрели велосипед без цепи, работающий по системе free drive
Общество
Немцы изобрели велосипед без цепи, работающий по системе free drive
Prt Scr youtube.com  /  稚晖君

Берлин, 3 сентября. Немецкая компания Schaeffler представила систему Free Drive, предназначенную специально для электровелосипедов, пишет 3dnews.

Ключевым достоинством этой новинки считается отсутствие велосипедной цепи, ремней и других передаточных элементов. Очевидно, что они лишь усложняли конструкцию и снижали ее надежность. В основе современной системы — небольшой электрогенератор, располагающийся в блоке между педалями. Когда велосипедист вращает их, генератор вырабатывает электричество, которое передается по проводам на заднее колесо. Они удобно располагаются непосредственно в раме или чуть выше нее. Это значит, что потребность в механических элементах в принципе отпадает. Избыток выработанной генератором энергии накапливается в аккумуляторе. Таким образом конструкция становится проще, а надежность болида увеличивается.

Система Free Drive реализуется комплектом. В него входит педальный генератор, аккумулятор, электродвигатель мощностью 250 Вт, а также интерфейсный компонент. Система универсальна и может использоваться на велосипедах любого типа. Но лучшее ее применение, конечно же, пригодится грузовым моделям. Такие велосипеды сложны, и разработчикам порой приходится включать фантазию, чтобы уместить конструкцию так, чтобы осталось место для груза. Из-за этого в них часто появляются слишком длинные и неуклюжие цепи, которые цепляются за одежду, пачкают и рвут ее.

Инженеры компании Schaeffler осознают, что за этой велосипедной техникой стоит будущее, поэтому установили систему FD на первой публичной демонстрации на торговом шоу Eurobike во Франкфурте.

Ранее сообщалось, что дефицит велосипедов сохранится в мире до 2024 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Немцы изобрели велосипед без цепи, работающий по системе free drive
цепи изобретения нововведение электровелосипед велосипеды Schaeffler
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru