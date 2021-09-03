Немцы изобрели велосипед без цепи, работающий по системе free drive

Берлин, 3 сентября. Немецкая компания Schaeffler представила систему Free Drive, предназначенную специально для электровелосипедов, пишет 3dnews.

Ключевым достоинством этой новинки считается отсутствие велосипедной цепи, ремней и других передаточных элементов. Очевидно, что они лишь усложняли конструкцию и снижали ее надежность. В основе современной системы — небольшой электрогенератор, располагающийся в блоке между педалями. Когда велосипедист вращает их, генератор вырабатывает электричество, которое передается по проводам на заднее колесо. Они удобно располагаются непосредственно в раме или чуть выше нее. Это значит, что потребность в механических элементах в принципе отпадает. Избыток выработанной генератором энергии накапливается в аккумуляторе. Таким образом конструкция становится проще, а надежность болида увеличивается.

Система Free Drive реализуется комплектом. В него входит педальный генератор, аккумулятор, электродвигатель мощностью 250 Вт, а также интерфейсный компонент. Система универсальна и может использоваться на велосипедах любого типа. Но лучшее ее применение, конечно же, пригодится грузовым моделям. Такие велосипеды сложны, и разработчикам порой приходится включать фантазию, чтобы уместить конструкцию так, чтобы осталось место для груза. Из-за этого в них часто появляются слишком длинные и неуклюжие цепи, которые цепляются за одежду, пачкают и рвут ее.

Инженеры компании Schaeffler осознают, что за этой велосипедной техникой стоит будущее, поэтому установили систему FD на первой публичной демонстрации на торговом шоу Eurobike во Франкфурте.

Ранее сообщалось, что дефицит велосипедов сохранится в мире до 2024 года.