Мужчина погиб при столкновении легковушки с «газелью» в Заводском районе Саратова

Саратов, 3 сентября. Поздно вечером вблизи Заводского района Саратова столкнулась легковушка Lada Priora с грузовой «газелью». В результате ДТП погибла женщина.

По данным сотрудников ГИБДД, на Тульской улице грузовая машина въехала в автомобиль Lada Priora. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Специалисты вызволили из легковой машины двух мужчин. Медики госпитализировали молодого водителя в тяжелом состоянии. Еще одного 49-летнего пассажира спасти не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.

Серьезная авария произошла 2 сентября в Петербурге на Красносельском шоссе, сообщал ФАН. Водитель Ford на скорости врезался в дорожный знак и уронил его на встречные машины.