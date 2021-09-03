Сотрудники ГИБДД Волгодонска спасли жителей из горящей квартиры

Ростов-на-Дону, 3 сентября. Накануне в Волгодонске сотрудники ГИБДД, пребывая на боевом дежурстве, первыми увидели возгорание в одной из квартир многоэтажки. Полицейские не остались в стороне и пришли на помощь людям.

Инспекторы ДПС, лейтенанты полиции Анатолий Донсков и Сергей Панченко, в этот день патрулировали город. Проезжая по улице 50 лет СССР, они заметили зарево от пожара: горела одна из квартир жилого дома. На балконе пятого этажа стоял мужчина и звал на помощь.

«Когда мы подъехали ближе, из окон квартиры валил густой дым. Мы предположили, что огонь отрезал мужчину и не давал возможности выйти через дверь. Нами было принято незамедлительное решение. Мы оставили патрульную машину и побежали в подъезд. Естественно стучать и звонить в горящую квартиру не имело смысла, поэтому мы постучали соседям и через их балкон помогли жильцам горящей квартиры», — говорит Анатолий Донсков.

Поднимаясь по лестнице, инспекторы ГИБДД сообщили о происшествии в дежурную часть полиции и вызвали экстренные службы.

«Мы с соседского балкона стали говорить мужчине, что поможем, но оказалось, что он был с женщиной. Поэтому первым делом мы помогли ей перелезть на наш балкон, а затем оказали помощь мужчине. Не теряя времени, пока пожарные и скорая помощь ехали на место происшествия, мы приняли решение обойти квартиры и организовать эвакуацию жителей дома», — дополняет рассказ Сергей Панченко.

Когда на место возгорания прибыли подразделения МЧС и скорой помощи, инспекторы организовали беспрепятственный подъезд для их машин к дому и обеспечили безопасность дорожного движения в районе возгорания.

управление ГИБДД по Ростовской области / Неизвестен

Так, благодаря мужеству и слаженным действиям двоих инспекторов ГИБДД, удалось спасти человеческие жизни и избежать трагических последствий.