Выпускники национальной полицейской академии ЦАР присягнули на верность президенту Туадера

Банги, 3 сентября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера поздравил студентов, завершивших обучение в Национальной школе полиции.
«Я рад участвовать в церемонии крещения молодых сотрудников правоохранительных органов. Этот выпускной — очередной шаг к возвращению мира на всей территории ЦАР.
В 2018 году мы выпустили 250 полицейских. В 2019 — 550. И вот сейчас я могу с гордостью сказать о 651 студенте. Каждый из вас прошел профессиональную подготовку и знает, с какой ситуацией мы имеем дело.
Кризис 2013-го года сильно ударил по нам. Боевики дестабилизировали все государственные структуры. Даже в центре Банги люди боялись выходить на улицы. Радикалы заполонили всю республику. Но сейчас все изменилось», — заявил Туадера.
Лидер напомнил присутствующим о главных задачах полиции Центральноафриканской Республики:
«Внутренние силы должны ежедневно демонстрировать профессионализм и личностный рост. Правоохранительные органы — это мультифункциональная военная структура. Вы должны защищать мирное население от угроз любого вида. Подчиненным необходимо строго выполнять приказы начальства для поддержания достойного уровня безопасности в стране. Главное, будьте честны перед Богом, конституцией и собственным сознанием».
Также Туадера отметил вклад Москвы в развитие страны:
«Хочу выразить искреннюю благодарность российским инструкторам. Их консультативная поддержка вернула в ЦАР порядок. Благодаря им, наши вооруженные силы по праву называют одними из лучших на континенте».
Ранее глава республики заявил, что национальные войска (FACA) имеют высокий потенциал. Они готовы защитить интересы местных жителей от любой угрозы.