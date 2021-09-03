Выпускники национальной полицейской академии ЦАР присягнули на верность президенту Туадера

Банги, 3 сентября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера поздравил студентов, завершивших обучение в Национальной школе полиции.

«Я рад участвовать в церемонии крещения молодых сотрудников правоохранительных органов. Этот выпускной — очередной шаг к возвращению мира на всей территории ЦАР.

В 2018 году мы выпустили 250 полицейских. В 2019 — 550. И вот сейчас я могу с гордостью сказать о 651 студенте. Каждый из вас прошел профессиональную подготовку и знает, с какой ситуацией мы имеем дело.

Кризис 2013-го года сильно ударил по нам. Боевики дестабилизировали все государственные структуры. Даже в центре Банги люди боялись выходить на улицы. Радикалы заполонили всю республику. Но сейчас все изменилось», — заявил Туадера.