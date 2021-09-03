Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 19:37
19:36
Происшествия
В администрации Красносельского района Петербурга проходят обыски
19:33
Общество
Как укрепить иммунитет школьника: эффективные советы педиатра Марии Ревновой
19:30
Происшествия
Сотрудница «Диво-острова» пойдет под суд за гибель коллеги на аттракционе
19:29
Происшествия
Сорокавосьмилетний инвалид провел несколько дней в квартире с трупом матери
19:28
Наука
Геологи заявили о возможном извержении супервулкана в Индонезии
19:22
Технологии
Космонавт Дубров назвал историческим моментом переход с борта МКС на модуль «Наука»
19:21
Армия
В ОСК назвали сроки передачи ВМФ России новых подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск»
19:19
Шоу-бизнес
Телеведущий Андрей Норкин женился спустя почти год после смерти супруги
19:16
Общество
Шамахов объяснил, почему школьники не хотят доучиваться до 11 класса
19:13
Экономика
США намерены запустить программу материальной поддержки афганских беженцев
Все новости

Выпускники национальной полицейской академии ЦАР присягнули на верность президенту Туадера
Весь мир
Выпускники национальной полицейской академии ЦАР присягнули на верность президенту Туадера
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 3 сентября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера поздравил студентов, завершивших обучение в Национальной школе полиции.

«Я рад участвовать в церемонии крещения молодых сотрудников правоохранительных органов. Этот выпускной — очередной шаг к возвращению мира на всей территории ЦАР.

В 2018 году мы выпустили 250 полицейских. В 2019 — 550. И вот сейчас я могу с гордостью сказать о 651 студенте. Каждый из вас прошел профессиональную подготовку и знает, с какой ситуацией мы имеем дело.

Кризис 2013-го года сильно ударил по нам. Боевики дестабилизировали все государственные структуры. Даже в центре Банги люди боялись выходить на улицы. Радикалы заполонили всю республику. Но сейчас все изменилось», — заявил Туадера.

Выпускники национальной полицейской академии ЦАР присягнули на верность президенту Туадера
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Лидер напомнил присутствующим о главных задачах полиции Центральноафриканской Республики:

«Внутренние силы должны ежедневно демонстрировать профессионализм и личностный рост. Правоохранительные органы — это мультифункциональная военная структура. Вы должны защищать мирное население от угроз любого вида. Подчиненным необходимо строго выполнять приказы начальства для поддержания достойного уровня безопасности в стране. Главное, будьте честны перед Богом, конституцией и собственным сознанием».

Также Туадера отметил вклад Москвы в развитие страны:

«Хочу выразить искреннюю благодарность российским инструкторам. Их консультативная поддержка вернула в ЦАР порядок. Благодаря им, наши вооруженные силы по праву называют одними из лучших на континенте».

Выпускники национальной полицейской академии ЦАР присягнули на верность президенту Туадера
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Ранее глава республики заявил, что национальные войска (FACA) имеют высокий потенциал. Они готовы защитить интересы местных жителей от любой угрозы.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Выпускники национальной полицейской академии ЦАР присягнули на верность президенту Туадера
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru