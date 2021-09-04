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Дочь бывшего мэра Ростова-на-Дону получила условный срок
Общество
Дочь бывшего мэра Ростова-на-Дону получила условный срок
Global Look Press  /  Demian Stringer/ZUMAPRESS.com

Ростов-на-Дону, 4 сентября. Накануне суд Ворошиловского района донской столицы оставил в силе решение об условном сроке дочери бывшего мэра города Ольги Чернышевой. 

Как сообщил «Коммерсантъ», ранее Чернышева с компаньонами приобрели в Аксайском районе несколько участков земли для дальнейшей перепродажи. Для того чтобы избежать волокиты с документами, она предложила партнерам оформить землю на себя, но после продажи земли компаньоны деньги так и не получили. 

Обманутые собственники обратились в суд. Дочь бывшего мэра вынуждена была пойти на крайние меры, она переписала имущество на близких и объявила себя банкротом. Общая сумма ущерба составила более 136 млн рублей. 

Ранее дочь бывшего мэра Ростова уже проходила по нескольким уголовным делам связанных с мошенничеством, завладением денежными средствами без цели хищения, легализации денежных средств, злоупотреблением доверия, причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также преднамеренным банкротством. В 2013 году решением суда Ольга Чернышева даже получила два года условно, но через некоторое время была амнистирована.

Сейчас Чернышева не признает своей вины, потерпевшие требуют реального срока, но суд отказался сменить приговор, установив три года условно и обязав дочь бывшего мэра выплатить пострадавшим ущерб в размере 50 млн рублей.

Ранее ФАН рассказывал, как ростовский предприниматель выиграл суд против служителей храма Александра Невского в виду того, что после проведенных работ священнослужители отказались ему вернуть строительные инструменты.

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