Конгресс США разрешил американскому флоту списать семь устаревших крейсеров

Вашингтон, 3 сентября. Конгресс США одобрил закон, который позволит Военно-морским силам Соединенных Штатов списать семь устаревших крейсеров в в 2022 финансовом году.

Отмечается, что руководство флота на протяжении десяти лет добивалось обсуждения судьбы крейсеров типа «Тикондерога» на парламентском уровне. Военные настаивают, что старые корабли отличаются неполадками с электроникой, радарами и не способны отвечать современным требованиям. Кроме того, данные суда требуют слишком большого финансирования, которое ВМС хочет потратить на другие нужды.

Законопроекту еще предстоит пройти обсуждение в Палате представителей и добиться принятия Сенатом США. Тем не менее руководство флота смогло преодолеть первый барьер и теперь перенаправит средства, выделяемые для содержания семи крейсеров, на другие цели и задачи. Однако ВМС США должны будут проинформировать конгресс о стоимости модернизации вооружений в 2022 финансовом году.

Ранее сообщалось, что вертолет MH-60S американского флота рухнул в океан у побережья Калифорнии. Известно, что летательный аппарат совершал плановый вылет с борта авианосца Abraham Lincoln, передает «Царьград».