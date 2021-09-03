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Церемония закрытия конкурса Армейских международных игр — 2021 прошла в Узбекистане
Армия
Церемония закрытия конкурса Армейских международных игр — 2021 прошла в Узбекистане
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ташкент, 3 сентября. Торжественное закрытие конкурса Армейских международных игр «Военно-медицинская эстафета» состоялось в Узбекистане.

В общекомандном зачете состязаний российская сборная заняла второе место, уступив лидерство военнослужащим из Узбекистана. Китайские военные заняли третье место. При этом в индивидуальном зачете среди участников из России рядовой Алдар Арсенов занял первое место в категории «Лучший водитель». Военнослужащая Юлия Благодир, в свою очередь, взяла третье место среди женских команд врачебного состава.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области состоялось награждение победителей конкурсов «Десантный взвод» и «Тактический стрелок». По итогам подсчета баллов, победу в состязаниях одержала российская команда. Второе место разделили десантники из Казахстана и Китая. На третьем месте расположились белорусские военные.

Как пишет «Царьград», соревнование оценил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, России было бы интересно участие США в Армейских международных играх.

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