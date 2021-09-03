Минздрав России призвал проверять достоверность информации о коронавирусе

Москва, 3 сентября. Жителям России порекомендовали верить только достоверным источникам информации о коронавирусной инфекции и вакцинах от заболевания.

Рекомендации поступили от Министерства здравоохранения России. Вопрос вакцинации против коронавируса по-прежнему остается спорным для ряда граждан. Некоторые верят в то, что прививка может привести к бесплодию. Другие уверены, что вакцинация связана с «чипированием» и установлением «контроля над населением».

При этом представители Минздрава РФ призвали россиян проверять полученные сведения о коронавирусе, доверять только официальным источникам информации о патогене и записываться на прививку. В настоящее время почти 40 млн граждан завершили цикл вакцинации, сообщает RT.

Два компонента вакцины от коронавируса в России получили 38,5 млн жителей. Один компонент поставили 45,4 млн россиян. Об этом ранее рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.