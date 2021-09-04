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Сергей Кошонин рассказал, как актер Виктор Бычков с банным чемоданом в Америку летал
Шоу-бизнес
Сергей Кошонин рассказал, как актер Виктор Бычков с банным чемоданом в Америку летал
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova/Global Look Press

Советский и российский актер театра, кино и дубляжа, телеведущий, лауреат Государственной премии России Виктор Бычков сегодня празднует свой 67-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Кошонин.

Собеседник поведал об одном примечательном случае со съемок сериала «Убойная сила».

«Были такие серии, которые снимал Александр Рогожкин, назвались они «Миссия выполнима». Там у Вити Бычкова, счастливчика, состоялась командировка в Соединенные Штаты Америки на съемки. Эту часть снимал Родион Нахапетов. Вите требовался маленький чемоданчик послевоенного времени, с которым раньше фронтовики в баню ходили, в частности, мой папа. Я лично привез его из дома и отдал, чтобы он уехал с ним в Америку», — рассказал актер.

Сергей Кошонин добавил, что эта история получила неожиданное для него продолжение.

«Честно говоря, я уже попрощался с этим чемоданчиком. Думаю, в Америке Витя подарит его кому-нибудь. Однако настоящий актер, профессионал Виктор Бычков привез его обратно. Теперь он хранится у меня дома. Если потребуется, я готов передать его в музей Ленфильма как реликвию, побывавшую не только в банях разных городов, но и в Соединенных Штатах Америки, и Бычков был с ним в кадре серий «Миссия выполнима», — поведал собеседник ФАН.

Сергей Кошонин рассказал, как актер Виктор Бычков с банным чемоданом в Америку летал
wikipedia.org  / NatalieSkm / CC BY-SA 4.0

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес всенародно любимого актера.

«Замечательный человек. Замечательный друг. Думаю, у него есть мудрость старика и наивность ребенка. Эти качества очень важны для актера, который перешагивает рубеж 67 лет. Здоровья! Вдохновения! Новых проектов!» — сказал Сергей Кошонин.

Ранее режиссер Дмитрий Светозаров через ФАН поздравил с днем рождения актера Юрия Кузнецова. По его словам, артист умеет подбирать эмоциональные краски, чтобы одновременно быть и комедийным, и трагическим актером.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Кошонин рассказал, как актер Виктор Бычков с банным чемоданом в Америку летал
сергей кошонин виктор бычков
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