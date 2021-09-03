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Зеленский в США захотел, чтобы Белоруссия стала похожа на Украину
Политика
Зеленский в США захотел, чтобы Белоруссия стала похожа на Украину
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Белоруссия обязана стать такой же свободной и демократической, как Украина. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

С 30 августа глава украинского государства находится с официальным визитом в Соединенных Штатах. Зеленский уже провел ряд переговоров, в том числе и с президентом США Джо Байденом, а также подписал ряд неважных документов, которые никаких плюсов Украине не дают. Он также выступил в Стэнфордском университете, где сравнил себя с основателем компании Apple Стивом Джобсом.

Палящее американское солнце, «настоящая» демократия так расслабили украинского президента, что он решил высказаться по поводу Белоруссии. В Стэнфордском университете ему задали вопрос на белорусском языке. Зеленский отметил, что понял абсолютно все, поскольку считает, что белорусы и украинцы похожи. Он заявил, что у стран общая история и понимание политической обстановки. Кроме того, Зеленский захотел, чтобы Белоруссия стала похожа на Украину. По его словам, соседняя страна обязана стать такой же свободной и демократической, как Украина.

«Я желаю вам результата, того же, который получила Украина. Она демократична и очень свободная… Пусть живет Беларусь», — заявил украинский президент, повторив в конце лозунг белорусских националистов.

Эксперт Александр Дудчак в комментарии ФАН оценил заявление Зеленского по поводу Белоруссии. Он назвал его смешным, поскольку никакой свободы и демократии на Украине нет, а также отметил, что высказывание президента — вмешательство в дела суверенного государства.

Зеленский в США захотел, чтобы Белоруссия стала похожа на Украину
Кадр Вести.Ru  / 

«Смешно слышать подобные заявления. Наверное, Киеву очень хочется, чтобы и Белоруссия жила в такой же разрухе, как и Украина, теряя целые отрасли. Подобные заявления Зеленского — вмешательство во внутренние дела суверенного государства. В отличие от Украины, Белоруссия — суверенное государство, где уровень жизни выше и перспектив больше. Достаточно просто взглянуть на Украину, и все станет понятно», — сказал собеседник ФАН.

По мнению политолога, белорусы прекрасно видят, что происходит на Украине на пути к евроинтеграции, поэтому протестные движения в стране так быстро сошли на нет.

«Нужно менять власть в рамках закона, на выборах. Революция — явно не демократический путь развития. Кроме того, революция — причина деградации Украины, ее общества и экономики. На Украине во время Майдана были нарушены нормы конституции, а также были расстреляны люди. Неужели белорусский народ не сможет самостоятельно оценить произошедшее на Украине, а также понять, до чего доводят государственные перевороты и евроинтеграция. Украинским деятелям не стоит недооценивать аналитические способности народа Белоруссии», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко выступил с заявлением, что власти РФ и Белоруссии согласуют последнюю (газовую) дорожную карту по интеграции 7 сентября, а 9 сентября она будет подписана президентами двух стран.

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Все новости / Политика / Зеленский в США захотел, чтобы Белоруссия стала похожа на Украину
украина зеленский дудчак
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