Москва, 3 сентября. Счета бывшего репортера НТВ Андрея Лошака пополняются при помощи переводов денег из-за рубежа, уверены журналисты.

Он уже несколько месяцев вместе с американскими специалистами снимает фильм про якобы русских хакеров и будто бы российское вмешательство в выборы США. Проект получает средства из-за границы. Об этом сообщает RT со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы.

Иностранное финансирование Лошака поставило под вопрос его независимость, отметили в издании. В редакции поинтересовались, может ли получающий средства из определенного источника журналист зваться свободным. RT подчеркнул, с 2018 по 2019 год на счетах экс-репортера оказались 4,3 миллиона рублей. Средства перечислило московское представительство «Радио Свободная Европа»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), организация зарегистрирована за рубежом.

В 2016 году в США вспыхнул скандал вокруг выборов президента. ФБР опубликовало доклад, где возложило ответственность за случившееся на Россию. «Доказательства» ведомства уместились на 13 страницах. Однако действительно что-либо доказать не удалось.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.