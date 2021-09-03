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Политолог Прокопчук вступился за доброе имя оклеветанного либералами Малюты Скуратова

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 20:44
Общество
Политолог Прокопчук вступился за доброе имя оклеветанного либералами Малюты Скуратова
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Заклейменный либеральными историками в качестве убийцы и душегуба Малюта Скуратов был патриотом своей страны, верным присяге, данной российскому государству. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Александр Прокопчук.

Во время своего выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин выдвинул альтернативную версию о гибели в 1569 году опального митрополита Филиппа, попавшего в немилость к царю Ивану Грозному за критику опричнины. Согласно «официальной» трактовке трагических событий, священнослужитель якобы был задушен ближайшим помощником главы российского государства Малютой Скуратовым по его прямому указу. Однако президент РФ подчеркнул, что подобного могло и не быть: вполне вероятно, что глава опричников просто проезжал мимо храма, в котором одновременно с этим по естественным причинам скончался митрополит.

«Убежден, что так оно и было, — заявил Прокопчук. — Владимир Владимирович Путин разбил очередной исторический фейк, активно распространяемый либеральными псевдоучеными в 90-е годы. В те нестабильные времена, когда даже в правительстве РФ сидели американские ставленники, многие знаковые для нашей страны личности были оклеветаны и превращены из патриотов в преступников. Так было со Сталиным, Александром III и Иваном IV — руководителями российского государства, внесшими наибольший вклад в его величие».

По словам политолога, логично, что порицанию также подверглись и руководители органов госбезопасности при этих правителях: Лаврентий Берия и Малюта Скуратов.

Политолог Прокопчук вступился за доброе имя оклеветанного либералами Малюты Скуратова
Федеральное агентство новостей  / фото из личного архива Александра Прокопчука / Г. Седов / public domain

«Их обоих стали обвинять во всех смертных грехах, — возмущен эксперт. — Мол, убийцы, развратники и душегубы! Верхом беспредела было как раз обвинение в адрес Скуратова, что тот якобы придушил бывшего митрополита Филиппа. Наглая ложь! Из подлинных исторических документов нам известно, что это был набожный и кроткий человек, который никогда бы не смог поднять руку на священнослужителя!»

Собеседник ФАН подчеркнул, что Малюта — истинный патриот, а значит, православный человек, следующий заповеди «не убий».

«Но даже если и было то самое пресловутое «убийство», то оно было совершено в отношении человека, который публично критиковал российскую власть в крайне трудные для нее времена, когда любое неаккуратно брошенное слово могло обрушить государственность! — заявил Прокопчук. — Царь вел тяжелую Ливонскую войну, боролся с боярами-сепаратистами, из последних сил держал страну на своих плечах! А этот монах-оппортунист даже в изгнании мог подрывать стабильность. Как бы на самом деле не поступил Малюта Скуратов — он в любом случае был прав».

Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник назвал Зеленского «всадником апокалипсиса государственности Украины».

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