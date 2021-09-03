Защитники Второй поправки: Техас отстаивает право американцев на ношение оружия

Еще до прихода к власти действующий президент США Джозеф Байден неоднократно утверждал, что в Америке назрела оружейная реформа. По мнению демократов, действующее законодательство, регулирующее продажу, приобретение и ношение вооружения устарело и не отвечает требованиям времени, поскольку оружие с легкостью оказывается в «нежелательных» руках.

Первоначально союзники Байдена давили на то, что изменение законов об оружии — единственный шанс остановить «масс-шутинги», десятки которых каждый год происходят в Соединенных Штатах. Однако после январского штурма Капитолия участниками протестов, не согласными с результатами президентских выборов, демократическая администрация изменила риторику.

Федеральное агентство новостей /

Демократы, всерьез испугавшиеся силового сценария смены власти, объявили о борьбе с «внутренними террористами», под определение которых попадали чуть ли не все консервативно настроенные американцы, не поддерживающие Демократическую партию и владеющие огнестрельным оружием.

Сказано — сделано: в марте этого года Палатой представителей Конгресса США был принят ряд биллей, ограничивающих граждан США в приобретении и ношении оружия. Значительная часть американского общества приветствовала усилия законодателей. Однако отдельные регионы, возглавляемые представителями Республиканской партии, посчитали новые законопроекты прямо противоречащими второй поправке Конституции США.

В стране стали появляться так называемые «Святилища Второй поправки», чья юридическая война с Вашингтоном продолжает обращать на себя внимание общества и СМИ.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в подробностях нового оружейного законодательства, принятого в Техасе.

Святилища Второй поправки

«Святилища Второй поправки» (Sanctuary for 2nd Amendment) — это штаты, округа или населенные пункты в США, где приняты законы или резолюции, ограничивающие исполнение федеральных распоряжений, которые мешают покупке или продаже вооружения. Пионером стал округ Кэррол в штате Мериленд: именно здесь 22 мая 2013 года Совет уполномоченных, принимая билль в защиту владельцев и продавцов оружия, использовал термин «святилище» — sanctuary. Это название отражает древние обычаи, запрещавшие убивать на освященной земле или гарантировавшие жизнь любому человеку, который положил руку на алтарь храма.

Федеральное агентство новостей /

Массовую популярность на территории Америки термин приобрел только в 2018 году, когда округ Эффингем, штат Иллинойс, принял серию резолюций против федерального запрета на установку и использование «скользящего приклада», а также против обязательного 72-часового периода ожидания при уведомлении правоохранительных органов о покупке оружия.

С тех пор не менее 70 округов Иллинойса, последовав примеру Эффингема, приняли подобные законы. А уже в 2019 году более 120 городов и округов штата Вирджиния в качестве ответа на антиоружейную пропаганду местных демократических политиков объявили себя «святилищами Второй поправки».

Согласно заявлению Ноя Дэвиса, автора специализированного сайта Sanctuary Counties, который отслеживает и ведет статистику по американским оружейным «святилищам», к движению присоединились уже не менее 55% (1753 из общего количества — 3144) всех округов в Соединенных Штатах, и их количество продолжает расти.

В минувшие несколько месяцев 2021 года ряды противников предложенной демократами оружейной реформы пополнили даже не округа и города, а целые штаты: 29 апреля в защиту Второй поправки Конституции США выступило руководство Арканзаса, 26 мая — Теннесси, а совсем недавно, 12 июня — Миссури.

Федеральное агентство новостей /

А в начале сентября 2021 года особое внимание средств массовой информации и американской общественности привлек Техас: в штате, как ранее и в Айове, Монтане, Теннеси и Юте, 1 сентября вступил в силу закон, разрешающий свободное ношение оружия.

Texas safeguards the 2nd Amendment.



Today, Constitutional carry goes into effect.



Texans who legally own a gun are now allowed to carry it in public. No license or training is needed. pic.twitter.com/2LiOBmSV1k — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 2, 2021

Штат-защитник

Необходимо уточнить: до недавнего времени каждый техасец мог открыто или скрытно носить с собой оружие, однако на это требовалось специальное разрешение правоохранительных органов. После получения лицензии на владение оружием гражданин США, желающий передвигаться с ним по территории штата, должен был: подать заявление, сдать отпечатки пальцев, прослушать шестичасовой курс лекций, а также пройти экзамен, состоящий из теоретической и практической частей.

Новым законодательством вся эта процедура была полностью отменена. Теперь каждый житель штата, обладающий разрешением на владение оружием, получил право на его беспрепятственное ношение. Разумеется, в законе обговорены и некоторые исключения: билль не распространяется на техасцев, осужденных за нападение с причинением тяжких телесных повреждений, террористические угрозы или мелкое хулиганство с использованием огнестрельного оружия.

Некоторые изменения коснулись и продавцов оружия: согласно новым правилам, в оружейных магазинах теперь должны быть размещены специальные вывески не только на английском, но и на испанском языке, предупреждающие о недопустимости ношения оружия без лицензии на его владение.

Новое законодательство, естественно, столкнулось с критикой.

New Texas gun law: No license or training required



Permitless carry goes into effect today in Texas pic.twitter.com/DDnvQHWO4j — EducatedWildChildGrownUp (@ListenHere12) September 1, 2021

Texas: Retrumplicans, Religion, Anti-Science, Guns and Abortion Laws. pic.twitter.com/wvINGEULYn — Alpheus Williams (@AlphWilliams) September 3, 2021

Владельцы полигонов, где проводится обучение обращению с оружием, а также сотрудники правоохранительных органов убеждены в том, что отмена огневой подготовки окажет негативное влияние безопасность.

«Согласно новым правилам, почти каждый человек теперь сможет носить оружие. Это означает, что неподготовленные люди будут разгуливать с огнестрельным оружием. Это вредно для всего общества», — заявил президент Союза полицейских города Хьюстона Дуглас Гриффит.

Крис Браун, президент американской Группы по контролю над оружием Брэйди предупредил, что отмена старых нормативов сделает общественные места более опасными. По мнению Брауна, техасское руководство вместе с другими политиками, выступающими против оружейной реформы, предложенной демократами, пытаются создать «антиутопию, где самым важным является право на владение оружием».

gov.texas.gov / Office of the Texas Governor

В ответ губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что «Техас всегда будет стоять на страже Второй поправки Конституции Соединенных Штатов» и готов возглавить движение американцев за право владения оружием.

«Политики от федерального до местного уровня угрожали забрать оружие у законопослушных граждан — но мы не позволим этому случиться. Техас всегда будет штатом-защитником Второй поправки, поэтому мы возвели своеобразное препятствие для тех, кто пытается посягнуть на наши законные права», — объявил он.

Провал за провалом

В распоряжении Демократической партии США имеются колоссальные средства для того, чтобы вести пропаганду оружейной реформы, — однако далеко не все американцы готовы верить и послушно следовать за действующей администрацией. Техас, Айова, Монтана, Теннеси, Юта, Аризона и другие республиканские штаты тому наглядный пример.

Демократы, загубившие миграционную политику, упустившие экономику, полностью провалившие вывод подразделений национальных вооруженных сил из Афганистана, похоже, потерпят поражение и на этом фронте. Задумка по проведению тотальной оружейной реформы рушится на глазах — почти половина штатов выступает против, защищаясь юридически и законодательно.

Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch via www

Перед союзниками Байдена теперь открываются два пути: смириться с поражением и признать очередной провал, либо придумать, как законными методами на федеральном уровне обойти региональные законы.