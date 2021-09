Защитники Второй поправки: Техас отстаивает право американцев на ношение оружия

Еще до прихода к власти действующий президент США Джозеф Байден неоднократно утверждал, что в Америке назрела оружейная реформа. По мнению демократов, действующее законодательство, регулирующее продажу, приобретение и ношение вооружения устарело и не отвечает требованиям времени, поскольку оружие с легкостью оказывается в «нежелательных» руках.

Первоначально союзники Байдена давили на то, что изменение законов об оружии — единственный шанс остановить «масс-шутинги», десятки которых каждый год происходят в Соединенных Штатах. Однако после январского штурма Капитолия участниками протестов, не согласными с результатами президентских выборов, демократическая администрация изменила риторику.

Демократы, всерьез испугавшиеся силового сценария смены власти, объявили о борьбе с «внутренними террористами», под определение которых попадали чуть ли не все консервативно настроенные американцы, не поддерживающие Демократическую партию и владеющие огнестрельным оружием.

Сказано — сделано: в марте этого года Палатой представителей Конгресса США был принят ряд биллей, ограничивающих граждан США в приобретении и ношении оружия. Значительная часть американского общества приветствовала усилия законодателей. Однако отдельные регионы, возглавляемые представителями Республиканской партии, посчитали новые законопроекты прямо противоречащими второй поправке Конституции США.

В стране стали появляться так называемые «Святилища Второй поправки», чья юридическая война с Вашингтоном продолжает обращать на себя внимание общества и СМИ.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в подробностях нового оружейного законодательства, принятого в Техасе.

«Святилища Второй поправки» (Sanctuary for 2nd Amendment) — это штаты, округа или населенные пункты в США, где приняты законы или резолюции, ограничивающие исполнение федеральных распоряжений, которые мешают покупке или продаже вооружения. Пионером стал округ Кэррол в штате Мериленд: именно здесь 22 мая 2013 года Совет уполномоченных, принимая билль в защиту владельцев и продавцов оружия, использовал термин «святилище» — sanctuary. Это название отражает древние обычаи, запрещавшие убивать на освященной земле или гарантировавшие жизнь любому человеку, который положил руку на алтарь храма.

Массовую популярность на территории Америки термин приобрел только в 2018 году, когда округ Эффингем, штат Иллинойс, принял серию резолюций против федерального запрета на установку и использование «скользящего приклада», а также против обязательного 72-часового периода ожидания при уведомлении правоохранительных органов о покупке оружия.

С тех пор не менее 70 округов Иллинойса, последовав примеру Эффингема, приняли подобные законы. А уже в 2019 году более 120 городов и округов штата Вирджиния в качестве ответа на антиоружейную пропаганду местных демократических политиков объявили себя «святилищами Второй поправки».

Согласно заявлению Ноя Дэвиса, автора специализированного сайта Sanctuary Counties, который отслеживает и ведет статистику по американским оружейным «святилищам», к движению присоединились уже не менее 55% (1753 из общего количества — 3144) всех округов в Соединенных Штатах, и их количество продолжает расти.

В минувшие несколько месяцев 2021 года ряды противников предложенной демократами оружейной реформы пополнили даже не округа и города, а целые штаты: 29 апреля в защиту Второй поправки Конституции США выступило руководство Арканзаса, 26 мая — Теннесси, а совсем недавно, 12 июня — Миссури.

А в начале сентября 2021 года особое внимание средств массовой информации и американской общественности привлек Техас: в штате, как ранее и в Айове, Монтане, Теннеси и Юте, 1 сентября вступил в силу закон, разрешающий свободное ношение оружия.

