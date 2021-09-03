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Американские военные не станут снижать расходы на содержание истребителей F-35
Армия
Американские военные не станут снижать расходы на содержание истребителей F-35
pixabay.com

Вашингтон, 3 сентября. Пентагон не планирует сокращать расходы на истребители пятого поколения F-35 в ближайшие годы. Это стало возможно после принятия поправки к закону об оборонном бюджете США.

Правом такой поправки воспользовался председатель комитета Палаты представителей Соединенных Штатов по вооруженным силам Адам Смит. Прежнее постановление предполагало, что американские военные до 2026 года должны сократить расходы на содержание F-35 до 4,1 миллиона долларов в год. Если это требование не будет исполнено, то нужно будет закупать меньшее количество самолетов. При этом в 2020 году эта статья расходов превысила 8 миллионов долларов.

Однако благодаря новой поправке сроки смещены до 2028 года. Таким образом, американцы не станут в ближайшие годы снижать расходы на обслуживание F-35.

Ранее аналитики издания The National Interest столкнули «в битве века» истребитель ВВС США F-22 и российский Су-57. Авторы рассказали, кто одержит победу в этом столкновении.

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сша пентагон истребители f-35
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