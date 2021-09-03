Педиатр Мария Ревнова пояснила, стоит ли укреплять иммунитет ребенка медикаментами

Укреплять иммунитет ребенка стоит не медицинскими препаратами, а проверенными народными средствами, считает врач-педиатр, заведующая кафедрой педиатрии им. академика А. Ф. Тура СПбГПМУ Мария Ревнова. Об этом доктор заявила в ходе разговора с корреспондентом ФАН, рассуждая о профилактике инфекционных заболеваний осенью.

Не секрет, что родители начинают вдвойне беспокоиться о здоровье ребенка с началом холодного сезона. Промозглая погода, снижение температур и возвращение в школу или детский сад после каникул делают свое дело — риск подхватить простуду или грипп возрастает в несколько раз. Дабы этого избежать, многие современные мамы используют различные витамины для повышения иммунитета детей, каких сегодня достаточно на аптечных полках.

«Родители очень часто спрашивают, вводить ли иммунные препараты. Я не сторонник профилактики иммунными препаратами, потому что идет стимуляция иммунной системы, а она не всегда подконтрольна нам, и можно перестимулировать ее так, что бывают срывы и могут начаться какие-то заболевания. Во всяком случае, не нужно постоянно держать ребенка на этих иммунных препаратах — что-то капать в нос, вставлять свечки. Это [стоит делать] только во время уже развивающегося заболевания, и то в клинических рекомендациях сейчас такого нет», — говорит Мария Ревнова.

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По мнению педиатра, куда более эффективны и действенны способы народные, проверенные временем и нашими бабушками. Например, мягкое закаливание прохладной водой, которое стоит начать еще летом, чтобы к осени укрепить организм ребенка. Про луковые или чесночные дольки в доме и говорить не приходится — об этом методе профилактики знают, пожалуй, все. Однако именно такие процедуры вместо химических лекарств, как показывает опыт Ревновой, помогут сохранить детское здоровье и избежать тяжелых заболеваний.

«Мы перешли на аптечные препараты, у нас сейчас все зациклено на них. Это совершенно необязательно. Да, при остром течении заболевания какие-то препараты нужны, но когда речь идет о профилактике, то я не люблю такие химические методы. <…> Когда мы иногда разбирали [случаи] детей, у которых тяжелые иммунные заболевания, то у многих из них в более раннем возрасте отмечалось избыточное лечение такими вот иммунными препаратами. Наблюдение такое есть. Поэтому я для себя сделала вывод», — заключает врач-педиатр.

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