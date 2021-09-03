Звезда трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд появился в новом тизере «Рика и Морти»

Лос-Анджелес, 3 сентября. Американский актер Кристофер Ллойд, известный по роли доктора Эмметта Брауна в кинотрилогии «Назад в будущее», появился в новом тизере мультсериала «Рик и Морти».

Новый ролик является представлением будущих серий популярного проекта. В нем главные роли сыграли не рисованные персонажи, а настоящие актеры. Новое видео появилось в Twitter-аккаунте Adult Swim.

Безумного ученого Рика Санчеза сыграл известный артист Кристофер Ллойд, а роль его внука Морти досталась звезде драматического сериала Apple «Защищая Джейкоба» Джейдену Мартеллу.

Судя по видео, главные герои попадают «домой», также известно, что это C-132 версия персонажей. Авторы сериала предпочитают не комментировать тизер, поэтому поклонники гадают, что же это короткое видео может представлять. Предполагается, что тизер может быть небольшим спойлером финала пятого сезона, в котором «очеловечат» главных героев.

Ранее шоураннер «Рика и Морти» Скотт Мардер признался, что хочет увидеть киноадаптацию мультсериала, который срежиссирует автор «Лиги справедливости» Зак Снайдер.