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Звезда трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд появился в новом тизере «Рика и Морти»

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 18:13
Общество
Звезда трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд появился в новом тизере «Рика и Морти»
Кадр из мультсериала «Рик и Морти»

Лос-Анджелес, 3 сентября. Американский актер Кристофер Ллойд, известный по роли доктора Эмметта Брауна в кинотрилогии «Назад в будущее», появился в новом тизере мультсериала «Рик и Морти».

Новый ролик является представлением будущих серий популярного проекта. В нем главные роли сыграли не рисованные персонажи, а настоящие актеры. Новое видео появилось в Twitter-аккаунте Adult Swim.

Безумного ученого Рика Санчеза сыграл известный артист Кристофер Ллойд, а роль его внука Морти досталась звезде драматического сериала Apple «Защищая Джейкоба» Джейдену Мартеллу.

Судя по видео, главные герои попадают «домой», также известно, что это C-132 версия персонажей. Авторы сериала предпочитают не комментировать тизер, поэтому поклонники гадают, что же это короткое видео может представлять. Предполагается, что тизер может быть небольшим спойлером финала пятого сезона, в котором «очеловечат» главных героев.

Ранее шоураннер «Рика и Морти» Скотт Мардер признался, что хочет увидеть киноадаптацию мультсериала, который срежиссирует автор «Лиги справедливости» Зак Снайдер.

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сериал рик и морти ллойд
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