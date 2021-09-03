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Игроки клубов НХЛ выступят на зимней Олимпиаде в Пекине
Спорт
Игроки клубов НХЛ выступят на зимней Олимпиаде в Пекине
instagram.com  /  @nyrangers

Пекин, 3 сентября. Игроки команд, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.

Журналист Джон Ховен в Twitter-аккаунте сообщил, что игрокам из НХЛ разрешили выступить на Олимпиаде в Пекине. Он опубликовал письмо исполнительного директора Ассоциации хоккеистов лиги Дональда Фера. В памятке игрокам разъясняются правила участия в предстоящем турнире. Хоккеисты клубов НХЛ отправятся в Токио, если в КНР не будет новой вспышки COVID-19. Все игроки должны вакцинироваться от коронавируса. При этом регулярный чемпионат НХЛ будет временно приостановлен.

Зимняя Олимпиада в Пекине года пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России является действующим победителем турнира в рамках ОИ.

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хоккей спорт нхл ои-2022
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