Игроки клубов НХЛ выступят на зимней Олимпиаде в Пекине

Пекин, 3 сентября. Игроки команд, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.

Журналист Джон Ховен в Twitter-аккаунте сообщил, что игрокам из НХЛ разрешили выступить на Олимпиаде в Пекине. Он опубликовал письмо исполнительного директора Ассоциации хоккеистов лиги Дональда Фера. В памятке игрокам разъясняются правила участия в предстоящем турнире. Хоккеисты клубов НХЛ отправятся в Токио, если в КНР не будет новой вспышки COVID-19. Все игроки должны вакцинироваться от коронавируса. При этом регулярный чемпионат НХЛ будет временно приостановлен.

Зимняя Олимпиада в Пекине года пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России является действующим победителем турнира в рамках ОИ.