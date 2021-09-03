Банк России зафиксировал падение прибыли страховщиков

Москва, 3 сентября. Российский регулятор выпустил обзор финансовых показателей деятельности страховых компаний в РФ.

Специалисты Центробанка отметили, что компании данного сектора за второй квартал получили на 18,6% меньше прибыли, чем за тот же период прошлого года. Суммарно они сумели заработать более 121,3 миллиарда рублей, пишет агентство «Прайм».

«Снижение прибыли произошло как за счет сокращения результата от страховых операций, так и из-за уменьшения результата от инвестиционной деятельности», — пояснили представители ЦБ.

Они увидели глубинную причину в отрицательной переоценке активов по итогам первого полугодия. Ранее Банк России представил несколько вариантов дальнейшего развития кредитно-денежной политики в зависимости от экономической ситуации до 2024 года.