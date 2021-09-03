Банги 3 сентября. Национальная армия Центральноафриканской республики (FACA) провела антитеррористическую операцию.

Появилась информация о том, что боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) планировали организовать несколько провокаций в крупных городах ЦАР. Они переоделись в форму солдат FACA и собирались совершить ряд преступлений, чтобы запятнать репутацию правительственных войск.

Вооруженные силы республики в очередной раз продемонстрировали высокий уровень подготовки и на корню пресекли попытки радикалов дестабилизировать ситуацию в стране. Бойцы FACA провели массовую проверку личных номеров и арестовали «сослуживцев» до того, как те успели совершить преступление:

«Среди задержанных оказалось несколько дезертиров и предателей, выбравших путь грабежей и мародерства. Таким нет места в нашей армии. Они не имеют права на ношение военной формы войск ЦАР, но пытаются прикрываться ей и обманывать местных жителей».

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Большой вклад в стабилизацию обстановки внесла консультативная поддержка отечественных инструкторов. Навыки, полученные в ходе обучения у российских специалистов, позволили правительственным войскам ликвидировать основные силы CPC и вернуть страну на путь мира.

Ранее президент страны Фостен-Арканж Туадера назвал вооруженные силы республики сильнейшими в регионе. Он рассказал о высоком военном потенциале формирования и гарантировал, что бойцы FACA смогут защитить мирных жителей от внешних и внутренних угроз.