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Эфиопия подписала многомиллионный договор на поставку военного оборудования из Турции

Весь мир
Эфиопия подписала многомиллионный договор на поставку военного оборудования из Турции
baykardefence.com  /  BAYKAR

Аддис-Абеба, 3 сентября. Правительство Эфиопии заключило контракт с турецким оборонно-аэрокосмическим концерном. Суммарно Аддис-Абеба потратила на заказ 51,7 миллиона долларов США.

Эксперты уверены, что большую часть закупки составляют боевые беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и Bayraktar Akınci. Данные модели разведывательно-ударных дронов изменили правила ведения войн во многих горячих точках.

Аналитики считают, что Турция в сфере беспилотной авиации встала на один уровень с США, Израилем и Китаем. Однако создателей аппаратов не особо заботит, кто будет пользоваться их детищем и в каких целях. Поэтому турок часто обвиняют в том, что они продают боевое вооружение «кому попало». В том числе их уличили в торговых отношениях с радикалами в Сирии и Ливии.

Эфиопия подписала многомиллионный договор на поставку военного оборудования из Турции
baykardefence.com  / BAYKAR

Вполне возможно, что с помощью дронов правительство Эфиопии рассчитывает нанести решающий удар по незаконным вооруженным формированиям. Действия боевиков вызвали гуманитарный кризис, который охватил практически всю страну. Межэтнический локальный конфликт, зародившийся в штате Тыграй, распространился на соседние провинции и вынудил миллионы людей покинуть дома.

 

 

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африка эфиопия
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