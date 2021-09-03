Sohu: необычная реакция Пекина на спор РФ и Японии из-за Курил вызвала панику в Токио

Пекин, 3 сентября. Китай неожиданно отреагировал на спор между Россией и Японией из-за Курильских островов, что вызвало панику в Токио, заявили аналитики из КНР.

Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что в последнее время нападки японского правительства на Москву из-за Курил серьезно участились. Как передает «ПолитРоссия», СССР получил данный архипелаг по итогам Второй мировой войны, однако Япония вот уже много десятилетий пытается оспорить данный результат.

Китайские эксперты подчеркивают, что Курилы имеют огромное стратегическое значение. Их воды богаты рыбой и другими морскими обитателями, а сам архипелаг образует естественную защиту для дальневосточных портов России. Аналитики отмечают, что в связи с этим Токио также желает заполучить данные территории, для чего оказывает на Москву экономическое, дипломатическое и даже военное давление.

Неожиданно в российско-японскую полемику вступил Китай, который обычно сохраняет нейтральную позицию в отношении территориальных споров третьих сторон. Однако в этот раз представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что в вопросе Курильских островов стороны должны уважать итоги Второй мировой войны.

Столь необычные слова свидетельствуют о том, что у РФ в вопросе Курил появился мощный союзник, отмечают журналисты. По их словам, такое положение дел вызвало в Токио настоящую панику.

Ранее сообщалось, что востоковед Валерий Кистанов объяснил, почему Россия никогда не отдаст Курильские острова. Кроме того, тему Курил затронул президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума, передает «Царьград».