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Фанаты раскрыли личность предполагаемой девушки рэпера Тимати
Шоу-бизнес
Фанаты раскрыли личность предполагаемой девушки рэпера Тимати
instagram.com  /  @timatiofficial

Москва, 3 сентября. Известный российский рэп-исполнитель Тимати засветил свою новую возлюбленную. Поклонники провели расследование и выяснили, что бизнесмен встречается с длинноногой блондинкой.

В очередной раз за год основатель лейбла Black Star отправился отдыхать. На этот раз его выбор пал на греческий остров Миконос. Согласно его соцсетям, артист полетел туда один, однако фотография в соцсетях заставила фанатов усомниться в его честности. На снимке шею рэпера обнимает изящная женская рука с красным маникюром.

Последний раз поклонники видели Тимати в компании победительницы шоу «Холостяк» Екатерины Сафаровой. Однако, по мнению вездесущих фанатов, роман был лишь успешным пиаром. Последние дни музыкант отдыхает вместе с длинноногой блондинкой по имени Александра.

Согласно официальной странице девушки в соцсетях, она профессиональная модель. Ее родным городом является Киев, однако непонятно, проживает ли она на родине в настоящее время. В ее Instagram-аккаунте большое количество снимков из тех мест, где отдыхает и рэпер. Под постами Тимати многие написали о своих предположениях.

«Александра — ваша новая пассия? Она очень похожа на Шишкову»;

«Конкурс выигрывает Катенька, а в отпуск уже с другой? Шустро как-то...»;

«Похоже, что отношения с Сафаровой были пиаром. Теперь Тиман отдыхает с какой-то украинкой Сашей», — прокомментировали пользователи.

Ранее одна из самых первых известных девушек Тимати певица Алекса раскрыла правду об их романе. Звезда «Фабрики звезд» рассказала, почему их отношения не привели к свадьбе.

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тимати модель Шишкова Сафарова
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