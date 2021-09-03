Молодая мексиканка умерла после боксерского поединка в Монреале

Монреаль, 3 сентября. Мексиканская боксерша Жанетта Закариас Сапата умерла через пять дней после боя в Монреале. После нокаута девушка потеряла сознание.

Соперницей 18-летней мексиканки была спортсменка из Канады. В четвертом раунде она пропустила левый апперкот и правый хук, после чего упала без чувств.

У Сапаты начались судороги, на помощь бросились парамедики, тренер и дежурный врач. Ее увезли в местный госпиталь в критическом состоянии и ввели в медикаментозную кому.

Несмотря на усилия специалистов, спасти жизнь девушки не удалось. Жанетта Закариас Сапата провела на профессиональном ринге шесть боев и одержала две победы.

Несколько месяцев назад скончался легендарный американский боксер Марвин Хаглер. Он был абсолютным чемпионом мира по боксу в среднем весе.