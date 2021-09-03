Богослужители Эфиопии призвали жителей к молитве за мир и прощение

Аддис-Абеба, 3 сентября. Межрелигиозный совет Эфиопии (IRCE) готовится к проведению общенациональной молитвы. Представители организации опубликовали заявление, в котором призвали всех граждан страны поучаствовать в богослужении, несмотря на то, какую религию они исповедуют.

Мероприятие пройдет с 6 по 10 сентября, в преддверии Энкутаташ — эфиопского Нового года. В этот раз его отмечают 11 числа. Священнослужители помолятся о прощении и любви.

Генеральный секретарь совета Тагале Таделе попросил население не слушать музыку и не нарушать религиозный пост в назначенные дни. Также он напомнил представителям духовенств о необходимости просвещать людей и направлять их к миру.

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Эфиопия до сих пор охвачена кризисом. Межэтнический конфликт, который начался в Тыграе, охватил соседние штаты и привел к масштабным проблемам с продовольствием в стране.

Миллион жителей покинули дома, спасаясь от войны, еще столько же близки к голодной смерти. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) оказал посильную помощь пострадавшим и отправил в страну гуманитарный груз, стоимостью 657 000 долларов.