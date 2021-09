Мексика сообщила об обнаружении крупнейших в мире запасов лития

Мехико, 3 сентября. Геологическая служба Мексики сообщила, что она обнаружила в штате Сонора 14 новых месторождений лития.

По словам губернатора Соноры Альфонсо Дурасо Монтаньо, эксплуатация этих новых литиевых месторождений позволит расширить добычу полезных ископаемых в регионе.

