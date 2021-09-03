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Мексика сообщила об обнаружении крупнейших в мире запасов лития
Весь мир
Мексика сообщила об обнаружении крупнейших в мире запасов лития
Global Look Press  /  Jan Woitas / ZB

Мехико, 3 сентября. Геологическая служба Мексики сообщила, что она обнаружила в штате Сонора 14 новых месторождений лития.

По словам губернатора Соноры Альфонсо Дурасо Монтаньо, эксплуатация этих новых литиевых месторождений позволит расширить добычу полезных ископаемых в регионе.

Штат Сонора является основным местом добычи лития в Мексике. Компания Mining Technology сообщила, что в Сьерра-Сонора находится «крупнейшее месторождение лития в мире, запасы которого оцениваются в 243,8 миллиона тонн». На текущий момент разработку литиевых месторождений в штате Сонора ведет совместная китайско-канадская компания Bacanora.

Развитие горнодобывающего комплекса страны и увеличение объемов добычи может сделать Мексику одним из крупнейших мировых поставщиков этого металла, который используется в производстве аккумуляторных батарей для электромобилей и электронных устройств.

В настоящее время основными странами-экспортерами лития являются Австралия, Чили и Боливия.

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