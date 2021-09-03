Повышение уровня земли над морем сыграло важную роль в развитии птиц и млекопитающих

Москва, 3 сентября. Увеличение высоты обитания видов оказывает влияние на скорость эволюции живых организмов, выяснили ученые после анализа данных об изменениях топографической структуры Земли.

Специалисты сопоставили имеющиеся сведения о топографической и климатической структурах планеты, которые менялись на протяжении последних 3 млн лет. Кроме того, исследователи проследили местонахождение различных видов птиц и млекопитающих, сообщает Planet Today.

В результате выяснилось, что повышение уровня земли над морем сыграло важную роль в развитии представителей животного мира. Так, скорость их развития и эволюции оказалась значительно больше на высоте. Поэтому на вершинах гор чаще можно обнаружить уникальные, неизвестные ранее науке развитые организмы.

В Египте тем временем нашли окаменелые останки четырехногого кита возрастом около 43 млн лет. Вымершее животное получило имя в честь древнего египетского бога смерти Анубиса.