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ФАН победил в региональном этапе конкурса СМИ «Экономическое возрождение России»
Общество
ФАН победил в региональном этапе конкурса СМИ «Экономическое возрождение России»
Федеральное агентство новостей  /  pixnio.com / фан

Санкт-Петербург, 3 сентября. Федеральное агентство новостей получило диплом, подтверждающий победу в одной из номинаций соревнования.

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата наградила ФАН дипломом за первое место на региональном этапе конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Эксперты оценивали результаты работы организации за 2020 год.

СМИ получило свою награду в номинации «Лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах». Награждение проводил президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Юрий Бурчаков, он лично оставил свою подпись на наградном листке.

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