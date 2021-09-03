Лондон разработал план на случай смерти королевы Елизаветы

Лондон, 3 сентября. План действий, проработанный для того, чтобы предупредить панику в Лондоне после смерти королевы Елизаветы II, был опубликован британской прессой.

В Великобритании разработан план действий на случай смерти Елизаветы II, который обозначили секретным кодом «Лондонский мост разрушен», сообщает Politico. Согласно ему, после кончины монарха Букингемский дворец свяжется с премьер-министром и с другими высокопоставленными лицами государства именно с этими словами.

В рамках плана, через десять минут после смерти королевы все государственные флаги будут спущены, официальный сайт королевской семьи сменит дизайн на темный, а ее сын, наследник престола принц Чарльз, выступит с траурной речью. Похороны Елизаветы состоятся спустя десять дней с момента ее ухода из жизни в Вестминстерском аббатстве. Церемония прощания с монархом займет три дня, а парламент не будет вести дела на протяжении десяти дней траура.

Также сообщается, что восхождение на престол Британии принца Чарльза имеет свое кодовое название — «Весенний прилив». Он намерен получить корону под именем Карл III. После смерти отца, принца Филиппа, Чарльз взял часть обязанностей герцога Эдинбургского, что также является подготовкой к его становлению в качестве короля.