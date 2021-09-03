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Население Мбаики устроило митинг против бесчинств миротворцев ООН в ЦАР

Весь мир
Население Мбаики устроило митинг против бесчинств миротворцев ООН в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 3 сентября. Жители центральноафриканского Мбаики присоединились к соотечественникам из соседних городов и провели акцию протеста «Stop MINUSCA».

Население повсеместно устраивает стихийные шествия и требует вывести военный контингент миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) из республики. Митинги против бесчинств миротворцев охватили практически всю страну.

Горожане в открытую называют «голубых касок» спонсорами боевиков. Люди требуют их признать вину за совершенные преступления и ответить за них перед законом.

На совести членов МИНУСКА десятки смертельных аварий, сотрудничество с радикалами и расстрел гражданского населения. В одном из таких случаев погибла 12-летняя девочка.

Население Мбаики устроило митинг против бесчинств миротворцев ООН в ЦАР
un.org  / Marco Dormino / UN Photo

После этого руководство миссии ООН пришло к отцу ребенка и предложило ему оклеветать российских инструкторов. Предполагалось, что мужчина за деньги запишет видео с обвинениями отечественных специалистов, но он отказался идти на подлог и придал инцидент огласке.

Также давно подтвержден факт, что именно у «голубых касок» бандиты закупали стрелковое оружие и взрывчатку иностранного производства. С помощью контрабандного снаряжения радикалы терроризируют мирных жителей.

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