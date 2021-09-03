Россиянам объяснили, почему нельзя собирать грибы вдоль дороги

Санкт-Петербург, 3 сентября. Кандидат биологических наук, автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков объяснил, как правильно собирать грибы, и почему этого нельзя делать вдоль дорог.

В рамках пресс-конференции, которая прошла медиацентре «Патриот», эксперт рассказал, что грибы можно и срезать, и выкручивать. Он уточнил, что не запрещается даже вырывать их с корнем.

«Многие думают, что если гриб вырвать рукой, то в этом месте они расти не будут. Это заблуждение, потому что гриб — плодовое тело, которое образуется из грибницы, а она находится под землей и мы ее не нарушаем, поэтому можно срезать, вырывать», — объяснил Глазков.

Однако специалист подчеркнул, что не следует собирать грибы, которые растут вдоль дорог. По словам биолога, они собирают и накапливают вредные вещества.

«Вдоль дорог постоянно находят грибы, но их нельзя собирать в этих местах, потому что это такое явление природы, которое все впитывает в себя», — добавил биолог.

Он напомнил, что и ягоды, которые растут вдоль дорог, могут оказаться вредны. Их плоды тоже накапливают свинец и выхлопные газы от автомобилей.

Нутрициолог Анна Белоусова ранее развенчала главный миф о грибах и грибных блюдах. Она напомнила, что лакомство может стать причиной тяжелого пищевого отравления.