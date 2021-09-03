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Правоохранители ЦАР перехватили автомобиль с крупной партией запрещенных веществ
Весь мир
Правоохранители ЦАР перехватили автомобиль с крупной партией запрещенных веществ
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 3 сентября. Генеральный директор Национальной жандармерии ЦАР бригадный генерал Ландри Ульрих Депо обнародовал результаты операции, которую провели бойцы специального отряда GSIGN.

В ходе мероприятия коммандос перехватили автомобиль, направлявшийся в Кага-Бандоро. Транспортное средство под видом гражданских товаров перевозило крупную партию запрещенных веществ. Жандармы изъяли большое количество таблеток и инъекций трамадоловых препаратов.

Депо заявил, что внутренние силы безопасности уделяют особое внимание поиску дилеров, распространяющих яды в Центральноафриканской Республике. По его мнению, наркоманы опасны для общественного порядка, так как они совершают значительную часть преступлений.

Увеличение эффективности сил внутренней обороны не в последнюю очередь связано с деятельностью российских инструкторов. Консультативная поддержка отечественных специалистов укрепила военный потенциал всех структур ЦАР, от армии до таможни.

Ранее президент страны Фостен-Арканж Туадера призвал молодых полицейских, которые завершили обучение в национальной академии, помочь в восстановлении безопасности республики.

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