Биолог Глазков объяснил, как избежать конфликтной ситуации с диким животным в лесу

Санкт-Петербург, 3 сентября. Способы, которые позволят избежать встречи с дикими животными в лесу, назвал кандидат биологических наук и автор популярного YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

Диких зверей часто можно встретить во время похода в лес. Наиболее опасными считаются кабаны, медведи и лоси. Так, в лесах Ленинградской области за последние семь лет численность лосей увеличилась с 12 тыс. до 20 тыс., рассказал биолог. Защититься от дикого животного достаточно сложно, поэтому лучше избегать встречи с ним. Для этого необходимо издавать громкие звуки.

«Самый идеальный способ профилактики, чтобы избежать встречи с дикими животными — это максимально издавать звуки. Зашли в лес, покрикивайте, пойте, можно взять спортивный свисток с собой. Кстати, жители Камчатки всегда со свистками ходят, потому что там высокая численность бурового медведя. Поэтому максимально издаем звуки, звери сами уйдут», — объяснил Глазков на конференции по теме «Какие напасти поджидают грибников в современном лесу» в пресс-центре «Патриот».

Чаще всего животные нападают в случае, когда хотят защитить детеныша. Если человек, который пошел за ягодами или грибами в лес, оказался рядом с лосенком, то лосиха может начать защищать его.

«Причем лет пять назад я столкнулся с такой ситуацией. Я был с молодой собакой, почти со щенком. Он обнаружил лосят и спровоцировал нападение лосихи. Щенок прибежал ко мне, и лосиха пошла в атаку на меня», — поделился спикер.

В такой ситуации нельзя сразу бежать. Необходимо аккуратно отступать, а затем взять палку и поднять ее над головой. Можно снять куртку и растянуть перед собой, а также встать на носочки. Это позволит визуально увеличиться в размере в восприятии животного. Такой способ защиты является универсальным при встрече с диким зверем, подытожил Глазков.

Диких животных можно встретить не только в лесу, иногда звери выходят к людям. Жители поселка под Хабаровском ранее пожаловались на тигрицу, которая приходит охотиться на домашних животных.