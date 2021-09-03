Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 18:07
18:05
Армия
Sohu: необычная реакция Пекина на спор РФ и Японии из-за Курил вызвала панику в Токио
18:05
Шоу-бизнес
Фанаты раскрыли личность предполагаемой девушки рэпера Тимати
18:04
Весь мир
Богослужители Эфиопии призвали жителей к молитве за мир и прощение
18:04
Происшествия
Опубликовано видео из подвала, в котором нижегородец удерживал и насиловал пленницу
18:04
Происшествия
В Петербурге мужчина выстрелил соседке в лицо из-за чистоты в квартире
18:04
Экономика
Московские предприниматели получат поддержку города
18:03
Происшествия
Молодая мексиканка умерла после боксерского поединка в Монреале
18:02
Общество
Политолог Рудаков: США, скорее всего, откажут Афганистану в разморозке госрезерва
17:59
Весь мир
Ливия планирует возобновить работу посольства в ЦАР
17:57
Наука
Повышение уровня земли над морем сыграло важную роль в развитии птиц и млекопитающих
Все новости

Биолог Глазков объяснил, как избежать конфликтной ситуации с диким животным в лесу
Общество
Биолог Глазков объяснил, как избежать конфликтной ситуации с диким животным в лесу
Невские Новости  /  Елизавета Акимова

Санкт-Петербург, 3 сентября. Способы, которые позволят избежать встречи с дикими животными в лесу, назвал кандидат биологических наук и автор популярного YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

Диких зверей часто можно встретить во время похода в лес. Наиболее опасными считаются кабаны, медведи и лоси. Так, в лесах Ленинградской области за последние семь лет численность лосей увеличилась с 12 тыс. до 20 тыс., рассказал биолог. Защититься от дикого животного достаточно сложно, поэтому лучше избегать встречи с ним. Для этого необходимо издавать громкие звуки.

«Самый идеальный способ профилактики, чтобы избежать встречи с дикими животными — это максимально издавать звуки. Зашли в лес, покрикивайте, пойте, можно взять спортивный свисток с собой. Кстати, жители Камчатки всегда со свистками ходят, потому что там высокая численность бурового медведя. Поэтому максимально издаем звуки, звери сами уйдут», — объяснил Глазков на конференции по теме «Какие напасти поджидают грибников в современном лесу» в пресс-центре «Патриот».

Чаще всего животные нападают в случае, когда хотят защитить детеныша. Если человек, который пошел за ягодами или грибами в лес, оказался рядом с лосенком, то лосиха может начать защищать его.

«Причем лет пять назад я столкнулся с такой ситуацией. Я был с молодой собакой, почти со щенком. Он обнаружил лосят и спровоцировал нападение лосихи. Щенок прибежал ко мне, и лосиха пошла в атаку на меня», — поделился спикер.

В такой ситуации нельзя сразу бежать. Необходимо аккуратно отступать, а затем взять палку и поднять ее над головой. Можно снять куртку и растянуть перед собой, а также встать на носочки. Это позволит визуально увеличиться в размере в восприятии животного. Такой способ защиты является универсальным при встрече с диким зверем, подытожил Глазков.

Диких животных можно встретить не только в лесу, иногда звери выходят к людям. Жители поселка под Хабаровском ранее пожаловались на тигрицу, которая приходит охотиться на домашних животных.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Биолог Глазков объяснил, как избежать конфликтной ситуации с диким животным в лесу
лес защита дикие животные
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru