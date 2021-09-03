Греф: пенсионеры получили единовременные выплаты в полном объеме

Владивосток, 3 сентября. Сбербанк перечислил единовременные выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей в полном объеме, сообщил глава банка Герман Греф.

В рамках пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) он отметил, что в четверг, к 18:00 по московскому времени, все деньги были зачислены. Никаких сбоев при этом не последовало, добавил Греф.

Начисление выплат пенсионерам, по словам главы Сбербанка, стало рекордным, и по общей сумме, и по числу получателей, и по срокам осуществления. Все отделения по стране работали до последнего клиента. Кроме того, для получателей денежного довольствия подготовили подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний экосистемы.

Свыше 30 млн российских пенсионеров, которым начисляют деньги на карту «Мир», получили 10 тыс. рублей, заявила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Общая сумма выплат составила 302 млрд рублей.