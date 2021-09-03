Армия Ливана проводит рейды в поисках незаконных запасов лекарств

Бейрут, 3 сентября. Ливанские военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у предполагаемых спекулянтов в поисках запасов лекарств, которые фактически пропали с прилавков аптек и из больниц.
В рамках одной из операций обыски прошли на складе, принадлежащем Раби Хасуне — члену движения «Будущее», который ранее безуспешно баллотировался в парламент вместе с бывшим премьер-министром республики Саадом Харири. Кроме того, он возглавлял ассоциацию фармацевтов Ливана.
Lebanon: Army raids expose medicine hoarders amid dwindling supplies https://t.co/4Aivj7HPjc— Megan O'Toole (@megan_otoole) September 3, 2021
Как заявляют представители вооруженных сил, Хасуне скрывал огромный запас лекарств, которые могли предназначаться для продажи на черном рынке. При этом часть препаратов, в том числе для пациентов с онкологией, были непригодны к использованию в связи с истечением срока годности. Хасуне был арестован, а обнаруженные у него и других разоблаченных скупщиков товары проданы аптекам по официально установленной властями ставке.
Нехватка всего
Лекарственные препараты, топливо и зерно — товары, субсидируемые Центробанком Ливана. Однако сейчас, когда резервы ЦБ фактически иссякли, а местная валюта потеряла более 90% своей стоимости, программа субсидирования почти остановлена.
Cancer patients protesting in #Lebanon this week amid medicine shortage. Becoming sick in Lebanon evidently means more and more suffering, in addition to sickness itself, you have to remind the government that medication is a right.. pic.twitter.com/6jCW2j19DL— Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) August 27, 2021
В больницах и аптеках республики практически не найти лекарств, в том числе и жизненно важных. В большинстве случаев препараты везут из-за рубежа родственники самих пациентов, в то время как поставщики стараются запасти как можно большее количество продукции. Власти считают, что некоторые из них или продают лекарства по более высокой цене, или ждут окончательной отмены субсидий.
Обстановка в республике усугубляется и ситуацией с коронавирусом — количество новых случаев заражения COVID-19 стабильно превышает тысячу человек в сутки. В начале июля власти страны остановили программу вакцинации населения из-за проблем с электроснабжением больниц, а в середине месяца ливанские медики предупредили, что новая волна заболевания может стать разрушительной для республики.
«Наши ресурсы для борьбы с новой волной уже не те, что были год назад или даже прошлым летом. Мы не очень подготовлены к тому варианту [коронавируса], который кажется нам опасным», — заявлял в беседе с Al Jazeera доктор Фирас Абьяд, заведующий Университетской больницей Рафика Харири.
Отключения электричества в медучреждениях также стали системной проблемой Ливана. В некоторых регионах страны электроэнергия подается всего по часу в день, поэтому больницам приходится использовать резервные генераторы. Однако здесь возникает другая проблема — дефицит топлива, который сохраняется на территории страны уже несколько месяцев.
Gunmen open fire on a gas station as the economic and fuel crisis continues in #Lebanon. pic.twitter.com/OsMgVRNNka— Joe Truzman (@JoeTruzman) August 17, 2021
Причина острой нехватки товаров первой необходимости в стране — глубокий экономический кризис, который обострился в 2019 году и с тех пор лишь усугубляется. Сейчас единственным выходом для республики видится только помощь зарубежных партнеров и международных организаций. Однако Международный валютный фонд ставит для этой помощи условие — наличие компетентного правительства и проведение ряда экономических и социальных реформ.
Безвластие
Ни одно, ни другое требование Бейрут выполнить пока не в состоянии, поскольку с лета 2020 года в стране нет сформированного кабмина. Предыдущее правительство страны в полном составе ушло в отставку после взрывов в морском порту столицы, с тех пор попытки сформировать новый кабинет не возымели успеха.
Unbelievable explosion at the port of Beirut. This POV shows many fireworks going off right before the big explosion.— Serge (@Zinvor) August 4, 2020
Tons of wounded and so much destruction at the port of Beirut. Grain and fuel silos destroyed at a time of severe economic crisis in Lebanon. pic.twitter.com/ND1iYGigRO
Чуть больше чем за год в Ливане сменились три назначенных премьера, последний из которых — Наджиб Микати — пришел к власти в июле текущего года. Уже около двух месяцев он предпринимает попытки согласовать новый состав кабмина с президентом Мишелем Ауном, однако ни о каких подвижках в этом вопросе не сообщается.
На фоне всего происходящего в стране растет народное недовольство. Граждане Ливана выходят на акции протеста, которые нередко заканчиваются стычками с полицией и военными, а представители различных торговых сфер то и дело объявляют забастовки.