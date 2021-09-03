Армия Ливана проводит рейды в поисках незаконных запасов лекарств

Бейрут, 3 сентября. Ливанские военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у предполагаемых спекулянтов в поисках запасов лекарств, которые фактически пропали с прилавков аптек и из больниц.

В рамках одной из операций обыски прошли на складе, принадлежащем Раби Хасуне — члену движения «Будущее», который ранее безуспешно баллотировался в парламент вместе с бывшим премьер-министром республики Саадом Харири. Кроме того, он возглавлял ассоциацию фармацевтов Ливана.

Lebanon: Army raids expose medicine hoarders amid dwindling supplies https://t.co/4Aivj7HPjc — Megan O'Toole (@megan_otoole) September 3, 2021

Как заявляют представители вооруженных сил, Хасуне скрывал огромный запас лекарств, которые могли предназначаться для продажи на черном рынке. При этом часть препаратов, в том числе для пациентов с онкологией, были непригодны к использованию в связи с истечением срока годности. Хасуне был арестован, а обнаруженные у него и других разоблаченных скупщиков товары проданы аптекам по официально установленной властями ставке.

Нехватка всего

Лекарственные препараты, топливо и зерно — товары, субсидируемые Центробанком Ливана. Однако сейчас, когда резервы ЦБ фактически иссякли, а местная валюта потеряла более 90% своей стоимости, программа субсидирования почти остановлена.

Cancer patients protesting in #Lebanon this week amid medicine shortage. Becoming sick in Lebanon evidently means more and more suffering, in addition to sickness itself, you have to remind the government that medication is a right.. pic.twitter.com/6jCW2j19DL — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) August 27, 2021

В больницах и аптеках республики практически не найти лекарств, в том числе и жизненно важных. В большинстве случаев препараты везут из-за рубежа родственники самих пациентов, в то время как поставщики стараются запасти как можно большее количество продукции. Власти считают, что некоторые из них или продают лекарства по более высокой цене, или ждут окончательной отмены субсидий.

Обстановка в республике усугубляется и ситуацией с коронавирусом — количество новых случаев заражения COVID-19 стабильно превышает тысячу человек в сутки. В начале июля власти страны остановили программу вакцинации населения из-за проблем с электроснабжением больниц, а в середине месяца ливанские медики предупредили, что новая волна заболевания может стать разрушительной для республики.

«Наши ресурсы для борьбы с новой волной уже не те, что были год назад или даже прошлым летом. Мы не очень подготовлены к тому варианту [коронавируса], который кажется нам опасным», — заявлял в беседе с Al Jazeera доктор Фирас Абьяд, заведующий Университетской больницей Рафика Харири.

Отключения электричества в медучреждениях также стали системной проблемой Ливана. В некоторых регионах страны электроэнергия подается всего по часу в день, поэтому больницам приходится использовать резервные генераторы. Однако здесь возникает другая проблема — дефицит топлива, который сохраняется на территории страны уже несколько месяцев.

Gunmen open fire on a gas station as the economic and fuel crisis continues in #Lebanon. pic.twitter.com/OsMgVRNNka — Joe Truzman (@JoeTruzman) August 17, 2021

Причина острой нехватки товаров первой необходимости в стране — глубокий экономический кризис, который обострился в 2019 году и с тех пор лишь усугубляется. Сейчас единственным выходом для республики видится только помощь зарубежных партнеров и международных организаций. Однако Международный валютный фонд ставит для этой помощи условие — наличие компетентного правительства и проведение ряда экономических и социальных реформ.

Безвластие

Ни одно, ни другое требование Бейрут выполнить пока не в состоянии, поскольку с лета 2020 года в стране нет сформированного кабмина. Предыдущее правительство страны в полном составе ушло в отставку после взрывов в морском порту столицы, с тех пор попытки сформировать новый кабинет не возымели успеха.

Unbelievable explosion at the port of Beirut. This POV shows many fireworks going off right before the big explosion.



Tons of wounded and so much destruction at the port of Beirut. Grain and fuel silos destroyed at a time of severe economic crisis in Lebanon. pic.twitter.com/ND1iYGigRO — Serge (@Zinvor) August 4, 2020

Чуть больше чем за год в Ливане сменились три назначенных премьера, последний из которых — Наджиб Микати — пришел к власти в июле текущего года. Уже около двух месяцев он предпринимает попытки согласовать новый состав кабмина с президентом Мишелем Ауном, однако ни о каких подвижках в этом вопросе не сообщается.

На фоне всего происходящего в стране растет народное недовольство. Граждане Ливана выходят на акции протеста, которые нередко заканчиваются стычками с полицией и военными, а представители различных торговых сфер то и дело объявляют забастовки.