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Рош а-Шана 2021: Новый год и осенние еврейские праздники, как и когда отмечают
Общество
Рош а-Шана 2021: Новый год и осенние еврейские праздники, как и когда отмечают
Федеральное агентство новостей  / 

Еврейский Новый год — Рош а-Шана — начинает череду осенних иудейских праздников, которые отмечают не только в Израиле, но и в других странах, в том числе в России. На Рош а-Шана, по традиции, президент России поздравляет большую еврейскую общину нашей страны. Завершается осенний цикл еврейских праздников торжествами в честь главной книги иудаизма — Торы. Подробнее — в материале ФАН.

Рош а-Шана 2021: что такое еврейский Новый год, традиции и заповеди

Рош а-Шана 2021 отмечается с вечера понедельника, 6 сентября, до вечера среды, 8 сентября.

Считается, что в этот день Всевышний творит суд над всеми, определяя жребий каждого, поэтому праздник также носит название Судный день. Название Рош а-Шана в переводе с иврита означает «голова года», то есть Новый год.

Торжества начинаются после захода солнца, после молитвы верующие участвуют в коллективной ритуальной трапезе, на которой обязательно присутствуют традиционные новогодние блюда. Трапеза проводится не только в семьях, но и в общественных пространствах — в синагогах, еврейских культурных центрах и т. д.

Традиционными блюдами на Рош а-Шана считаются все, что напоминает о совершенстве и красоте мира, сотворенного Создателем, символизируя полноту и сладость наступающего года.

Рош а-Шана 2021: Новый год и осенние еврейские праздники, как и когда отмечают
Федеральное агентство новостей  / 

Это круглый хлеб (хала); яблоки, кусочки которых с благословением обмакивают в мед; нарезанная кружочками морковь как символ денег и достатка; плоды граната, число зерен которого считаются соответствующим числу заповедей Торы; а также рыба, голова которой символизирует пожелание «быть во главе, а не в хвосте».

Праздничный стол ломится от овощей и фруктов, различных мясных и рыбных деликатесов, а также от сладостей. Все желают друг другу хорошего и сладкого года. А вот горькое, кислое, острое в этот праздник есть не принято, не едят также орехи. Работа на Рош а-Шана запрещена.

Одна из важнейших заповедей праздника — обязательно посетить синагогу или общественное пространство, где можно услышать, как трубят в шофар — специально выделанный бараний рог. Звук шофара символизирует глас Божий, трубят в него в течение праздника несколько раз, чтобы как можно больше верующих смогли исполнить эту заповедь.

Еще один ритуал праздника Рош а-Шана называется ташлих — освобождение от грехов прошедшего года. Грехи символизируют крошки из карманов, их выбрасывают в воду, отдавая рыбам. Ритуал сопровождается специальными молитвами.

Рош а-Шана 2021: Новый год и осенние еврейские праздники, как и когда отмечают
Федеральное агентство новостей  / 

Другие осенние еврейские праздники: Йом-Кипур, Суккот, Симхат Тора

Начиная с праздника Рош а-Шана для иудеев начинаются Дни раскаяния, или Дни трепета. Это десятидневная молитвенная подготовка к главному Дню покаяния, который называется Йом-Кипур. В 2021 году Йом-Кипур начнется вечером в среду, 15 сентября, и завершится вечером в четверг, 16 сентября.

Это время траура, молитвы и строжайшего поста (нельзя не только есть, но и пить).

Затем наступает время радости, которое называется Суккот, или праздник Кущей (шалашей). Суккот 2021 длится неделю — с вечера понедельника, 20 сентября, до вечера понедельника, 27 сентября. Праздник так и называется — Время нашей радости. Верующие полностью доверяют свою жизнь Создателю, поэтому все это время живут фактически под открытым небом — в непрочных шалашах (сукках). Сукки возводят во дворах домов, на балконах, около синагог и так далее. А Израиле в таких сукках верующие практически живут, в том числе ночуют; в более холодном климате в шалашах просто стараются проводить достаточное количество времени.

Завершается осенний цикл еврейских праздников торжествами в честь главной книги иудеев — Торы. Праздник называется Симхат Тора (Радость Торы). Симхат Тора 2021 отмечается с вечера вторника, 28 сентября, до вечера среды, 29 сентября. Это — день окончания чтения годового цикла недельных глав Торы, после чего наступает новый цикл, который будет идти весь следующий год.

Подробнее о еврейских праздниках читайте в материалах ФАН.

Рош а-Шана 2021: Новый год и осенние еврейские праздники, как и когда отмечают
Федеральное агентство новостей  / 

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еврейский новый год иудаизм рош а-шана
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