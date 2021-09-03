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Директор РАНХиГС в Петербурге Шамалов назвал причину отказа от участия в выборах в ЗакС
Политика
Директор РАНХиГС в Петербурге Шамалов назвал причину отказа от участия в выборах в ЗакС
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 сентября. Директор СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Шамахов рассказал о причинах решения не участвовать в петербургских парламентских выборах.

Экономист был одним из кандидатов на место депутата в Заксобрание Санкт-Петербурга. Однако позже директор Северо-западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС) сообщил об отказе от участия в выборах. Шамахов объяснил свою позицию в студии Медиагруппы «Патриот».

«Произошло одно, я говорил, что пошел по этому пути, потому что не было возможности дальше участвовать в руководстве деятельности института, поэтому я выбирал варианты и посчитал, что мой жизненный, управленческий опыт городу мог пригодиться на депутатской должности», — прокомментировал собственное выдвижение экономист.

Однако руководство академии смогло найти варианты, которые позволили бы Шамахову и дальше управлять учреждением несмотря на возрастные ограничения. В работе экономиста на благо института заинтересованы студенты, коллектив и власти города, назвал спикер причину отказа от участия в выборах.

Голосование пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Жителям предстоит определить новый состав городского парламента.

Ранее Шамахов прокомментировал процесс поступления вчерашних школьников в отечественные вузы. Он сравнил борьбу образовательных учреждений за абитуриентов с предвыборной гонкой.

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