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Повар-технолог рассказал, когда пора собирать рябину

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 17:42
Общество
Повар-технолог рассказал, когда пора собирать рябину
Nation-news.ru  /  Игорь Осочников

Москва, 3 сентября. Повар-технолог по заготовке фруктов и ягод Мария Дидуренко рассказала, когда следует начинать собирать ягоды рябины для приготовления.

В ягодах рябины содержится большое количество необходимых пектинов. Они особенно полезны для людей с нарушениями слизистой оболочки желудка. По словам Дидуренко, эти ягоды — лучшие друзья для тех, кто болеет гастритом. До этапа самих заготовок продукт необходимо хранить в морозилке, отметила она.

«Сейчас рябина созрела, но поскольку она ещё не подморожена, то она горчит», — рассказала специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Рябину никогда не собирают в сентябре. Лучше всего ягоды срывать после первых-вторых заморозков, когда они станут слаще. По мнению кулинара, именно эффект заморозки даст рябине правильный вкус. Холодильник может помочь имитировать этот эффект.

Ранее диетолог Ирина Лизун назвала самые полезные для иммунитета ягоды. Клюква и брусника содержат большое количество витамина С и других необходимых организму компонентов.

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ягоды заморозка рябина
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