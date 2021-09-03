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Дочь Леры Кудрявцевой пошла в элитный детский сад за 800 тысяч рублей в год
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой пошла в элитный детский сад за 800 тысяч рублей в год
Prt Scr youtube.com  /  ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ

Москва, 3 сентября. Телеведущая Лера Кудрявцева отдала дочь Машу в элитный детский сад для билингвов. Журналисты оценили стоимость годового посещения гимназии в 800 тысяч рублей.

Ведущая ток-шоу «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева воспитывает дочь Машу в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Этой осенью наследница теледивы впервые отправилась в детский сад. Звезда тщательно подошла к выбору образовательного заведения и отдала предпочтение гимназии имени Е. М. Примакова. По оценкам издания Letidor, год обучения в детском саду за одного ребенка обойдется телеведущей в сумму 800 тысяч рублей. Позднее Кудрявцева поделилась в Instagram совместным фото с торжественной линейки.

Преподаватели гимназии будут обучать Машу в среде билингвов — детей, владеющих сразу несколькими языками. Вероятно, Кудрявцева планирует воспитать из дочери полиглота, поэтому не собирается экономить на образовании. Сегодня счастливые родители проводили дочь в детский сад. Пост Кудрявцевой нашел отклик среди пользователей: так, артистку поздравил Сергей Лазарев и Александр Ревва.

Многие звезды в этом году отправили детей в школу. Журналисты выяснили, сколько платят рэпер Джиган и Алла Пугачева за год обучения в элитных учебных заведениях.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Леры Кудрявцевой пошла в элитный детский сад за 800 тысяч рублей в год
дети семья кудрявцева
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